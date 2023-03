Feuerwehr braucht Nachwuchs

Dainbach. Kürzlich fand im Dorfgemeinschaftshaus die Abteilungsversammlung der Feuerwehr Bad Mergentheim, Abteilung Dainbach, statt. Kommandant Ralf Hollenbach freute sich über die zahlreich erschienenen Kameraden und Kameradinnen und über die Anwesenheit des stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr Sebastian Quenzer, des Ortsvorstehers Thomas Faulhaber und der Kameraden der Altersabteilung.

Wie bei vielen anderen Wehren besteht angesichts der gestiegenen Anforderungen an die Verantwortlichen und Leistungsträger auch in Dainbach ein Bedarf an Ehrenamtlichen, die dazu bereit sind, sich auf Lehrgängen, zum Teil bei der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, fortzubilden. Die Feuerwehr stehe zudem in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Vereinen und Freizeitaktivitäten. Insbesondere in der Zeit nach Corona müsse man die Menschen wieder für den ehrenamtlichen Dienst bei der Feuerwehr animieren und begeistern, so die Feuerwehrverantwortlichen. Ortsvorsteher Faulhaber überbrachte die Grüße der politischen Gemeinde und des Ortschaftsrats. Er dankte den Feuerwehraktiven für ihr ehrenamtliches Engagement. Nachdem die Berichte des Kassiers Björn Wirsching und des Schriftführers Timo Wiegand verlesen waren und die Kassenprüfer eine einwandfrei geführte Kasse bescheinigen konnten, nahm der Ortsvorsteher Faulhaber die Entlastung des Vorstands vor.

Es folgte die Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters. Ralf Hollenbach und Ronny Deubel, der gleichzeitig auch Verantwortlicher der Jugendfeuerwehr in Dainbach ist, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beide kündigten an, dass sie letztmalig kandidiert hätten. Nach 30 Jahren sei dann Zeit für einen Wechsel. Zum Schluss wurden noch die fleißigsten Probebesucher belohnt. pm