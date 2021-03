Bürgermeisterwahl in Ahorn - Entscheidung am Sonntag fällt gleich im ersten Wahlgang / Knapp drei Viertel gehen an die Urne Benjamin Czernin landet mit 93,87 Prozent Erdrutschsieg

Der neugewählte Ahorner Bürgermeister Benjamin Czernin (rechts) bei einem kurzen Statement nach seinem überzeugenden Wahlsieg mit dem derzeitigen Amtsinhaber Elmar Haas. © Klaus T. Mende