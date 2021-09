Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Adelsheim tagte - Vergabekriterien für Baugebiet „Steinäcker rechts“ beschlossen / Keine Bewerbung als ELR-Schwerpunktgemeinde Waldkindergarten soll Angebot in Adelsheim bereichern

Grünes Licht erteilten die Stadträte am Montagabend in ihrer Gemeinderatssitzung der Einrichtung eines Naturkindergartens in Sennfeld. Die Konzeption stellte Judith Teller vor.