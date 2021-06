Fränkische Nachrichten Plus-Artikel "Radelsheim 2021" - Adelsheimer sammelten 21 Tage lang Kilometer mit dem Fahrrad / Geld wird an das Schwimmbad gespendet und in Ladesäulen für E-Bikes investiert Stadtradeln in Adelsheim noch erfolgreicher als im vergangenen Jahr

Das zweite Stadtradeln in Adelsheim ist beendet – und es war noch erfolgreicher als das erste. Insgesamt nahmen 562 Radler teil. Am Dienstag wurden im Schloss Sennfeld die Gewinner gekürt.