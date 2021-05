Aus Adelsheim wird ab dem 22. Mai wieder „Radelsheim“

Adelsheim. Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Adelsheim wieder an der Aktion „Stadtradeln des Klima-Bündnis teil – und wird für 21 Tage zu „Radelsheim“.

Die landesweite Aktion wird bereits im zehnten Jahr von der Initiative „Radkultur“ des baden-württembergischen Ministeriums für Verkehr gefördert.

Ab Pfingstsamstag, dem 22. Mai, treten die Menschen in Adelsheim für den Wettbewerb 21 Tage lang in ihrem Alltag in die Pedale. Die dabei zurückgelegten Strecken werden unter anderem per App erfasst und bilden die Grundlage für die Bestimmung der Gewinner. Damit soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, klimafreundliche Mobilität gefördert und dieses Thema im öffentlichen Bewusstsein präsenter gemacht werden.

Im vergangenen Jahr war Adelsheim ganz vorne mit dabei: 388 Radbegeisterte hatten insgesamt 103 265 Kilometer erradelt und dabei rund 15 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. Das Organisationsteam der Stadt Adelsheim hat sich für 2021 ein buntes Rahmenprogramm überlegt.

