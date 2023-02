Sennfeld: Heimat für Molche und Kröten schaffen

„Ich kann nicht verstehen, wieso jemand so etwas tut“, sagt Björn Mai, waldnaturschutzbeauftragter Förster der Forstbetriebsleitung in Adelsheim im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten sichtlich genervt. Er meint das Biotop Feuchtwald im Gewann Greßbach in Sennfeld. Ein Unbekannter hatte vor einigen Tagen den Anstau in Richtung Seckach zu öffnen versucht (wir berichteten). Mai staunte

...