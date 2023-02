Nabu legt neues Amphibiengewässer in Wittighausen an

Wittighausen. Die Nabu-Gruppe Wittighausen hat im Gemeindewald Distrikt „Eichholz“ ein neues Amphibiengewässer angelegt. Möglich wurde dieses Projekt durch die Unterstützung der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken mit einer Förderung in Höhe von 75 Prozent. Alfred Beetz, Der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe, gratulierte der Nabu-Gruppe zu diesem gelungenen Projekt und überreichte Jürgen Hönninger bei einer Vor-Ort-Besichtigung die Leader-Plakette.

Die Eichquelle entspringt etwas versteckt im dichten Laubwald und führt fast ganzjährig Wasser, das bisher in einem tief eingeschnittenen Graben direkt abfloss. Zur Förderung der Amphibien wurde nun ein neues Erdbecken direkt nach der Quelle angelegt. Dort wird das Quellwasser zwischengestaut bevor es über den Überlauf wieder in den Graben mündet und anschließend im Wald versickert. „Hierzu mussten auch einige Bäume gefällt werden“, so der Nabu-Vorsitzende Jürgen Hönninger, „damit die Sonne im Frühjahr das Wasser und den Amphibienlaich erwärmen kann“.

„Mit dieser Artenschutzmaßnahme wollen wir in erster Linie die bei uns heimischen Arten wie Erdkröte und Grasfrosch fördern“, führt Hönninger weiter aus. Das Feuchtbiotop stellt gerade durch seine Nähe zum Waldrand auch einen potenziellen Lebensraum für seltene Arten wie Gelbbauchunke und Laubfrosch dar.

Die Nabu-Gruppe ist sich sicher, dass auch Insekten wie Libellen und Reptilien wie Ringelnatter sich schnell ansiedeln werden. Damit das Becken über die Jahre nicht wieder verbuscht, wird die Nabu-Gruppe immer wieder Pflegemaßnahmen durchführen, um die Wertigkeit des Biotopes zu erhalten.

An der Lehrtafel „Lebensraum Tümpel“ kann sich die Bevölkerung über die Flora und Fauna des Feuchtbiotops informieren. Im Frühjahr will man im Rahmen einer naturkundlichen Wanderung das neue Biotop der interessierten Öffentlichkeit vorstellen. Neben den Feuchtbiotopen im Bergwald und Uhlberg hat die Nabu-Gruppe mit dem neuen Becken im Eichholz eine weitere Wasserrückhaltung in den Wäldern rund um Wittighausen geschaffen. Gerade im Zuge des Klimawandels wird es immer wichtiger im Winterhalbjahr Wasser zu sammeln und es den Waldtieren im Sommer zur Verfügung zu stellen. Der heiße und niederschlagsarme Sommer 2022 hat dies eindrücklich vor Augen geführt. nabuw