Klangkörper mit hoher Qualität

Adelsheim. Seit 1978 prägt das Landesblasorchester die Blasmusikszene Europas und zählt zu einem der renommiertesten Klangkörper. Das LBO wurde vom Blasmusikverband Baden-Württemberg gegründet, um symphonische Blasmusik weiter zu entwickeln, um neue Wege zu gehen, Werke in originaler Besetzung spielen zu können und gleichzeitig Vorbild und Klangreferenz für die Musikvereine im ganzen Land zu sein. Zahlreiche internationale Preise und anerkannte CD-Produktionen dokumentieren die besondere Qualität des Auswahlorchesters.

Die Feuerwehr -und Stadtkapelle und die Stadt Adelsheim freuen sich, Gastgeber des Landesblasorchesters zu sein. Es tritt am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr auf. Einlass ist um 17 Uhr. Eintrittskarten sind bei der Stadtverwaltung Adelsheim und an der Abendkasse erhältlich. Es ist die erste Veranstaltung in der neuen Eckenberghalle. Die 85 Musiker kommen aus ganz Baden-Württemberg. Diese erarbeiten an vier Wochenenden pro Jahr die anspruchsvollen Konzertprogramme. Das Repertoire umfasst Originalkompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke. Uraufführungen und kammermusikalische Besetzungen sind ebenfalls Bestandteil des jährlichen Programms.