Jugendrotkreuzgruppe verzeichnet schon einige Anmeldungen

Sennfeld. Der DRK-Ortsverein Adelsheim/Sennfeld hielt die erste Jahreshauptversammlung seit der Fusion ab. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Josef Grammling verlas Luisa Madinsky den Bericht der Bereitschaftsleitung.

Die Bereitschaft konnte zwei neue Mitglieder gewinnen. 78-mal wurden die Helfer vor Ort zu Einsätzen alarmiert. Außerdem wurden drei Sanitätsdienste abgeleistet und verschiedene Lehrgänge besucht. Auf der Tagesordnung standen auch vier Altkleidersammlungen, zwei Blutspendetermine, die Beteiligung am Adelsheimer Sommerferienprogramm, am Volksfest und an der Nacht der 10 000 Lichter. Im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ präsentierte sich das DRK im Rewe. Am 3. Oktober wurde das neue Einsatzfahrzeug offiziell eingeweiht.

Maria Habermann berichtete über die Aktivitäten zum Neuaufbau einer Jugendrotkreuzgruppe. Nach der Bekanntmachung über Flyer, Plakate und soziale Medien wurden im März drei Informationsabende für potentielle Interessenten abgehalten. Sechs Anmeldungen konnten bereits verzeichnet werden. Für die erste Gruppenstunde am 5. April haben sich weitere Kinder und Jugendliche zum Schnuppern angemeldet. Rege Aktivitäten herrschen nach der langen Coronazeit wieder in den Gymnastikgruppen von Marlies Börkel und Annemarie Sitte. Die DRK-Senioren unter Leitung von Elmar Hofmann trafen sich monatlich zum Gedankenaustausch im Café.

Claudia Seewald legte Rechenschaft über die Vereinskasse ab, bevor ihr die KassenprüferInnen Heike May und Gerd Berger eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder. Folgende Ehrungen wurden vorgenommen: zehn Jahre: Conny Vogel und Maria Habermann, 35 Jahre: Yvonne Hoffert, 45 Jahre: Josef Grammling, Carmen Killian und Klaus Stapf, 60 Jahre: Elmar Hofmann, Gisela Lottermoser und Willi Meister. Bürgermeisterstellvertreterin Meta Götz übermittelte die Grüße der Stadt Adelsheim. Vom DRK Kreisverband Buchen wohnten der Sitzung in Sennfeld Klaus Gramlich (Vizepräsindent), Dominic Burger-Graseck (Kreisbereitschaftsleiter) und Steffen Horvath (Kreisgeschäftsführer) bei. Klaus Gramlich blickte auf das Jahr 2022 auf Kreisebene zurück und Steffen Horvath stellt die Leistungen des Kreisverbandes vor.

Dauerhafte Angebote

Dauerhafte Angebote seien unter anderem die Sozialdienste, der Hausnotruf, die Schulbegleitung und der Sozialladen in Adelsheim, der seit April 2022 vom DRK betrieben wird. Auch gab es Ehrungen vom Landes- und Bundesverband für verdiente Helfer im Impfzentrum und in Teststellen während der Corona-Pandemie vor. Geehrt wurden: Josef Gramling, Luisa Madinsky, Michaela Popp, Nathalie Spädt, Klaus Stapf, Sarah Ernst, Maria Habermann, Tessa Herold, Patricia Schmidt, Sonja Pfeiffer und Denis Sprung. Weitere Grußworte übermittelten Jutta Kunze (Freiwillige Feuerwehr) und Jürgen Borger (DLRG).