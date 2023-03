Konzept des Maßhaltens realisieren

Main-Tauber-Kreis. Die Mitglieder der ÖDP Main-Tauber trafen sich zur ersten Kreishauptversammlung in diesem Jahr im Hotel „Schillinger“ in Lauda.

Kreisvorsitzender Klaus Göggelmann aus Lauda hielt in seinem Rechenschaftsbericht Rückschau auf die Aktivitäten im Kreisverband seit der letzten Versammlung im Oktober.

Da Kreisschatzmeister Axel Gebhardt nicht anwesend sein konnte, trug Göggelmann stellvertretend auch dessen Rechnungsbericht für das Jahr 2022 vor. Nach der Feststellung der ordnungsgemäßen Kassenführung durch die beiden Rechnungsprüfer wurde dem Kreisvorstand einstimmig die Entlastung erteilt.

Auf der Tagesordnung stand sodann die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreisverband für eine Vertreterversammlung des ÖDP-Landesverbands Ende April in Gerlingen als Voraussetzung für die Aufstellung der ÖDP-Kandidaten für die Europawahl 2024. Gewählt wurden Albrecht und Friederike Dünkel aus Schwabhausen und Ute Göggelmann aus Lauda. Ute Göggelmann blickte voraus auf den Landesparteitag im April in Gerlingen, den Bundesparteitag im Mai in Gersfeld (Hessen) sowie zwei Landesparteiräte im März mit interessanten Themen wie „Klimaneutralität in den Kommunen“ und Informationen zum Volksantrag G9 für ein neunjähriges Gymnasium, der von der baden-württembergischen ÖDP unterstützt wird.

Nach dem Austausch über die in diesem Jahr im Kreisverband geplanten Veranstaltungen in den Reihen „ÖDP unterwegs“ und „ÖDP im Gespräch“ hielt Kreisvorsitzender Göggelmann eine Ansprache zum Thema „Weniger ist mehr“, einem jahrzehntealten Motto der ÖDP, das nach wie vor aktuell sei. Die ÖDP verstehe darunter das Konzept des Maßhaltens, der Genügsamkeit. „Wir müssen einsehen, dass wir nicht alles haben können. Kaufen ohne Grenzen, jedes Jahr in entfernte Ziele fliegen, immer alles günstig einkaufen, Freiheit ohne Rücksicht auf andere . . . das geht nicht mehr. Wir werden uns zurücknehmen müssen, wenn wir auch den zukünftigen Generationen noch eine Erde zum Leben hinterlassen wollen.“