Schulen sind gefragt

Das Projekt der Arbeitsgemeinschaft „Jugendbeteiligung Buchen“ muss nun rasch eine feste Gestalt annehmen. Heranwachsende ändern nämlich schnell ihre Meinung und auch das Interesse wechselt immer wieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Roland Burger hatte in seinem Wahlkampf die Jugendarbeit in der Kommune befürwortete – dementsprechend ist die Stadt zur Unterstützung angehalten.

Am allerbesten können jedoch die Schulen an die Jugend herantreten. Bei der Informationsveranstaltung waren hauptsächlich Schüler des Burghardt-Gymnasiums vertreten. An dieser Stelle wäre es aber wünschenswert, dass auch andere Schulen den Jugendlichen dieses Thema näherbringen. An den Schulen könnte man die Buchener konkret ansprechen durch Informationsveranstaltungen oder durch mehr Werbung auf Social-Media. Denn das sind die Känale, die die Jugend am meisten nutzt.

Mehr zum Thema „Willst du Buchen mitgestalten?“ Akteure und Experten zugleich Mehr erfahren In der Feuerwache Jugendliche sollen sich einbringen Mehr erfahren

Denn Fakt ist: Je mehr Mitglieder solch ein Jugendformat hat, desto größer sind die Einflussmöglichkeiten. Je mehr Jugendliche erreicht werden und sich auch einbringen wollen, desto mehr Projekte können auch umgesetzt werden.

Wer sich beschwert und nichts tut, kann auch nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Nur durch die aktive Mitarbeit können Jugendliche Ziele erreichen und Wünsche wahr werden lassen.