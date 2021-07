Heißer statt roter Stuhl

Eine Bauvoranfrage hat immer etwas „Abtastendes“ an sich. Der Bauwillige will unter anderem abklären, wie weit die Stadt das Bauvorhaben entsprechend ihrer Pläne zulässt. Noch scheint die Möbelhauskette XXX Lutz etwa die Hälfte des freien Areals in Bettingen nicht gekauft zu haben. Die Vorgehensweise „erst prüfen, dann kaufen“ könnte durchaus möglich sein. Das 240 mal 72 Meter große Gebäude erfüllt gerade noch die Vorgaben des alten Bebauungsplans. Ein neuer ist in Sicht.

Nicht nur die von XXX Lutz angegebenen 80 Lkw jeden Tag rufen schon jetzt die Bettinger auf den Plan. Und die sind kampferprobt. Hier sei beispielsweise an das „Ritterlager“ erinnert. Die Bebauung ihres Naherholungsgebiets Golfwiese konnten sie vor Jahren teilweise mit witzigen Aktionen verhindern. Auch Mömax hat am Ende kleinbeigegeben. Erinnert sei auch an das Hochregallager, das auf dem Almosenberg entstehen sollte.

Was nach einem gallischen Dorf klingt, dass sich gern mal auflehnt, hat einen handfesten Hintergrund: die extreme Verkehrs-, Licht- und Schmutzbelastung, denen die Bettinger jetzt schon permanent ausgesetzt sind.

Derzeit steht außerdem die Frage im Raum, warum die Möbelhauskette dorthin bauen will. Natürlich spricht die unmittelbare Nähe zur Autobahn dafür. Ein weithin sichtbarer, riesiger roter Stuhl macht prima Werbung. Aber für ein Zentrallager? Das scheint recht merkwürdig. Zumal XXX Lutz in Uffenheim (73 Kilometer von Wertheim an der A7 gelegen) das Zentrallager Deutschland gebaut hat.

Oder versucht das Unternehmen vom Village zu profitieren und über ein Hintertürchen vielleicht doch aus dem Lager ein Outletverkauf zu machen? Dann wird sicher aus dem roten Stuhl ein heißer und man darf auf die kreativen Protestideen der Bettinger gespannt sein.