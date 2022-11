Hardheim beleuchtet nun doch

Hardheim. In Hardheim werden auch 2022 während der Advents- und Weihnachtszeit die Lämpchen leuchten. Das beschloss der Gemeinderat am Montag mit einer knappen Mehrheit. Dabei trotzt er einer Verordnung, welche Beleuchtungen, wie die in Hardheim beschlossen wurde, eigentlich verbietet.

Nun werden in der kommenden Woche von den Mitarbeitern des Bauhofs die 23 Girlanden in der Wertheimer, der Würzburger und der Walldürner Straße aufgehängt. Danach werden an 41 Tagen von 18 bis 8 Uhr die Lampen der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet sein. Im Vorfeld der Abstimmung hatten die Räte, wie schon in der Oktober-Sitzung, rege über die Notwendigkeit einer Beleuchtung diskutiert. mf