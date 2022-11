Hardheim.. Im zweiten Anlauf und nach ausgiebiger Diskussion hat der Hardheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, entgegen der Empfehlung des Gemeindetags, nun doch die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen der Gemeinde aufzuhängen - und auch einzuschalten. Kämmerer Bernd Schretzmann hatte im Vorfeld der Abstimmung vorgetragen, dass ein "Aus" der Beleuchtung der Gemeinde lediglich 88 Euro Einsparungen bringen würde.

