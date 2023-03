Sehr gute Platzierungen

Endlich war es wieder soweit. Die traditionelle Crosslauf-Serie auf den Haigern bei Flein feierte nach fast dreijähriger Pause mit der 55. Veranstaltung ein gelungenes Comeback. Beim zweiten Lauf waren auch Sportler des 1. FC Igersheim von der LG Hohenlohe dabei. Mit drei ersten und drei zweiten Plätzen war es ein gelungener Wettkampf und somit „Lohn“ für das intensive Training der vergangenen Monate.

Henriette Ochs (W8) war die erste der Igersheimer Mannschaft, die sich den Sieg holte. Vom Start weg ging es 100 Metern leicht bergauf. Im Pulk nach dem Startschuss lag Henriette im hinteren Bereich des Feldes. arbeitete sich aber bis zum Einbiegen in den Wald nach vorne. Im Wald setzte sie sich an die Spitze des Feldes und siegte sicher in 2:08 Minuten über die 525 Meter. Annika Dietzel belegte den zehnten Platz.

Über dieselbe Distanz Meter startete Egor Kerter (M9). Bereits am ersten Anstieg setzte sich Egor Kerter an die Spitze des Feldes und ließ nie einen Zweifel aufkommen, dass ihn jemand gefährden könnte. Seine Siegerzeit: 1:56 Minuten.

Über 750 Meter starteten Ilaria Gidell (W11) und Lina Walter (W11). An der ersten Kurve in den Wald lagen beide im hinteren Bereich des Feldes. Auf der ersten Geraden im Wald schoben sie sich langsam nach vorne und liefen auf Position drei und vier bis zum Wendepunkt. Dann gelang es beiden, sich auf die beiden vorderen Plätze zu schieben. Es siegte Ilaria Ghidell in 3:09 Minuten vor Lina Walter (3:12).

Bei den Mädchen W12 gingen über 750 Meter 18 Läuferinnen an den Start. Entsprechend groß das Gedränge auf der schmalen Laufstrecke am Start. Im Wald zeichnete sich ab, dass es einen Zweikampf um den Sieg zwischen Lena Knebel und Kira Reinhertz von der LG Neckar Enz geben wird. Bis zum Schuss dauerte der Zweikampf an. Am Ende siegte Kira Reinherz in 2:43 Minuten knapp vor Lena Knebel. Amela Kurtisi belegte den 17. Platz.

Ebenso über von 750 Meter waren Bruno Heckemann (M10) mit einer Zeit von 3:32 Minuten (10. Platz) und Hannes Dietzel (M11) mit einer Zeit von 3:13 Minuten (9. Platz) dabei.

Den Abschluss aus Igersheimer Sicht machte Benjamin Jauß (M13) über 1025 Meter. In einem gemischten Feld lief er im vorne mit und wurde in 4:18 Minuten Zweiter.