Nachwuchs-Kicker aus ganz Baden auf Titeljagd

In der Straubenhardthalle in Conweiler fanden die Badischen Futsal-Meisterschaften der C-Juniorinnen und C-Junioren sowie der D-Juniorinnen und D-Junioren (VR-Talentiade-Cup) statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

C-Juniorinnen

Den Anfang machten die C-Juniorinnen. In zwei Gruppen starteten die acht qualifizierten C-Juniorinnen-Teams in Endrunde. Die Titelverteidigerinnen vom Karlsruher SC mussten bereits im Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Außerdem komplettierten der FC Viktoria Hettingen und der SC Olympia Neulußheim die Gruppe A. In Gruppe B kämpften die Mädels des Polizei SV Mannheim, des ASV Hagsfeld, des SC Klinge Seckach und des SSV Waghäusel ums Weiterkommen.

Mehr zum Thema Futsal Badische Titel für C- und D-Junioren Mehr erfahren

Nicht so gut lief es in der schweren Gruppe A für den FC Viktoria Hettingen. Nach drei Niederlagen (0:1 gegen SC Olympia Neulußheim, 0:7 gegen die TSG Hoffenheim und 0:2 gegen den Karlsruher SC) blieb am Ende nur der letzte Gruppenplatz. Das Spiel um Platz sieben ging am Ende ebenfalls verloren (0:1 gegen den ASV Hagsfeld)

Einen deutlich stärkeren Eindruck hinterließen die Mädchen des SC Klinge Seckach in Gruppe B, die nach drei Siegen (1:0 gegen Polizei SV Mannheim), 1:0 gegen SSV Waghäusel und 2:0 gegen den ASV Hagsfeld) sogar Gruppensieger wurden. Im Halbfinale ging es für den SC Klinge Seckach gegen den SC Olympia Neulußheim, der ebenfalls besiegt wurde (2:1). Im Finale dauerte es über acht Minuten, bis die TSG Hoffenheim den Seckacher Abwehrriegel durchbrechen und mit 1:0 in Führung gehen konnte. Es folgten danach auch noch das 2:0 und 3:0, so dass die TSG Hoffenheim sich ohne ein einziges Gegentor im gesamten verdient die Badische Meisterschaft sicherte.

Als beste Torhüterin wurde Phoebe Köhler vom Zweitplatzierten SC Klinge Seckach gewählt.

C-Junioren

Nahtlos weiter ging mit den zehn besten C-Junioren-Teams aus Baden, die sich in ihren jeweiligen Futsal-Kreismeisterschaften durchgesetzt hatten. In Gruppe A traten die JSG Wiesloch/Schatthausen-Baiertal, die JSG Mittleres Taubertal, die SpVgg Neckarelz, der FC Nöttingen und der TuS Mingolsheim gegeneinander an. In Gruppe B trafen der TSV Wieblingen, die SpVgg Wallstadt, die JSG Steinsberg, JSG Altheim/Hettingen/Buchen und der FC Germania Friedrichstal aufeinander.

In der Gruppe A belegte die Spielvereinigung Neckarelz (3:0 gegen die JSG Mittleres Taubertal, 2:0 gegen den TuS Mingolsheim, 0:1 gegen die JSG Wiesloch/Schatthausen-Baiertal und 0:1 gegen den FC Nöttingen) mit 6 Punkten und 5:2 Toren den dritten Platz. Der JSG Mittleres Taubertal (0:3 gegen die SpVgg Neckarelz, 0:2 gegen FC Nöttingen, 0:3 gegen JSG Wiesloch und 0:3 gegen den TuS Mingolsheim) blieb nur der letzte Gruppenplatz. Immerhin gab es am Schluss dann doch eine Ehrung für die Region Odenwald-Tauber, denn den Spielern der JSG Mittleres Taubertal unterlief während des gesamten Turniers kein einziges Foul, weshalb man als „Fairstes Team“ ausgezeichnet wurde.

Das Halbfinale erreichte dagegen die JSG Altheim/Hettingen/Buchen: Ein 1:0 gegen den TSV Wieblingen, ein 1:0 gegen die Spvgg Wallstadt, ein 1:3 gegen den FC Germania Friedrichstal sowie ein 2:0 gegen die JGG Steinsberg bedeuteten mit 9 Punkten und 5:3 Toren den zweiten Gruppenpatz.

Im Semifinale unterlag die JSG Altheim/Hettingen/Buchen dem FC Nöttingen mit 0:2. Im anschließenden Spiel um Platz drei ging es gegen die JSG Wiesloch/Schatthausen-Baiertal. Nach den regulären elf Minuten Spielzeit stand auf beiden Seiten die Null, so dass ein Sechs-Meter-Schießen über den dritten Platz entscheiden musste. Die „Bronzemedaille“ erkämpfte sich schließlich die JSG Wiesloch/Schatthausen-Baiertal mit einem 5:4.

D-Juniorinnen

Bei den D-Juniorinnentraten in Gruppe A die SpVgg Wallstadt, der SSV Waghäusel, der FC-Astoria Walldorf und der FV Fortuna Kirchfeld an. Neben den Titelverteidigerinnen der TSG Hoffenheim komplettierten der SC Olympia Neulußheim, die SpVgg Durlach-Aue und der SC Klinge Seckach die Gruppe B.

Der SC Klinge Seckach (0:3 gegen die TSG Hoffenheim, 0:1 gegen die SpVgg Durlach-Aue und 1:0 gegen den SC Olympia Neulußheim) wurde mit 3 Punkten und 1:4 Toren gruppendritter. Im Spiel um Platz fünf lieferten sich SC Klinge Seckach und der SSV Waghäusel ein enges Match, das der SSV mit 1:0 gewann.

Badischer Futsal-Meister bei den D-Juniorinnen wurde die TSG Hoffenheim durch ein klares 3:0 über die SpVgg Durlach-Aue.

D-Junioren

Neun Kreismeister und ein „Vize“ gingen in zwei Gruppen beim VR-Talentiade-Cup der Jungs an den Start. Nicht ins Halbfinale geschafft haben es der FV Mosbach, die JSG Nassig/Rambo sowie die JSG Krautheim/Gommersdorf/Dörzbach. Als fairstes Team des Turniers durfte sich die JSG Krautheim/Gommersdorf/Dörzbach auf den Nachhauseweg machen.

Badischer Meister bei den D-Junioren wurde das Team des SV Sandhausen. kg