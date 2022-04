Neues Gelände, neuer Wettbewerb

Das 18. Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen wird am Samstag, 16. Juli, stattfinden. Neu ist ein Vier-Stunden-eMTB-Rennen am gleichen Tag. Die Zentrale des neuen Renngeländes befindet sich im/am Fußballstadion in Külsheim.

Der Startschuss für das erste Külsheimer „12-Stunden Mountainbike-Rennen“ fiel am 17. Juli 2004, das Rennen fand lange Zeit jährlich statt, musste 2020 Corona bedingt abgesagt werden, 2021 kam es zu einem virtuellen Rennen.

Heuer soll das größte Mountainbike-Spektakel zwischen Odenwald und Spessart wieder in gewohnter Form für Begeisterung bei den vielen Starterinnen und Startern sorgen, genauso wie bei den Zuschauern und den Veranstaltern FC Külsheim und „Förderverein 2003 des FC Külsheim“. In diesem Jahr gibt es ein neues Renngelände, natürlich wieder mit dem gewohnten Campingareal. Ein Start beim 12-Stunden-MTB-Rennen ist sowohl als Einzelfahrer wie auch im 2er- oder im 4er-Team möglich, beim Vier-Stunden-eMTB-Rennen sind nur Einzelfahrerinnen und Einzelfahrer unterwegs.

Das 12-Stunden-MTB-Rennen startet um 9 Uhr, das 1. Külsheimer Vier-Stunden-eMTB-Rennen um 11 Uhr. Die beiden Rennen finden auf getrennten Strecken statt, man sieht sich lediglich im Start-/Zielbereich. hpw