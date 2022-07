Zahlreiche neue Ideen werden umgesetzt

Schweinberg. Nach fast dreijähriger Pause findet das Sportfest des FC Schweinberg wieder in gewohnt großem Umfang statt. Die Verantwortlichen des FC Schweinberg haben zahlreiche neue Ideen im diesjährigen dreitägigen Programm umgesetzt. Das Sportfest startet am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr mit einem ersten Höhepunkt. Beim 1. Schweinberger Gauditurnier melden sich keine Freizeitmannschaften als solche an. Vielmehr dürfen sich ausschließlich Einzelspieler anmelden. Diese werden dann in die einzelnen Mannschaften zugelost und treten gegeneinander an. Jede Mannschaft sollte dann in etwa die gleiche Stärke aufweisen und stellt letztlich eine bunte Mischung dar. Ab 21 Uhr steigt die Sportfest Opening Party mit bester musikalischer Unterhaltung durch DJ „Der Picknicker“ und DJ „Nutsgroove“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sportfestsamstag startet am 9. Juli ab 11.30 Uhr mit einem Bambini-Turnier. Als Teilnehmer haben SV Gerichtstetten, TV Hardheim I, TV Hardheim II, und TSV Höpfingen gemeldet. Spiel und Spaß steht natürlich bei den jüngsten Fußballern im Vordergrund.

Einige Jugend-Einlagespiele

Ab 12.15 Uhr findet das erste von einigen Jugend-Einlagespielen statt. Zunächst treffen die F-Junioren des TV Hardheim und die F-Junioren des TSV Höpfingen aufeinander. Ab 13.15 Uhr messen sich die E-Junioren der Mannschaften VfB Altheim, TV Hardheim, TSV Höpfingen und SV Pülfringen in Turnierform miteinander. Weiter geht es mit Einlagespielen der D-Junioren ab 13.45 Uhr (JSG Brehmbachtal gegen JSG Erftal) sowie der B-Junioren ab 15.15 Uhr (JSG Erftal/Brehmbachtal gegen JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld). Ab 15 Uhr startet die 2. Schweinberger Radrunde. Teilnehmen können alle Interessierten ohne vorherige Anmeldung, egal ob mit E-Bike oder ohne Unterstützung.

Mehr zum Thema TSV Rosenberg Kabarett zum Jubiläum Mehr erfahren Fußball Packende Spiele bei Jugendtagen des FC Hundheim/Steinbach Mehr erfahren FC Hundheim/Steinbach Fußballtage der Jugend Mehr erfahren

Das Einlagespiel der Alten Herren des FC Schweinberg gegen den FC Eichel bietet ebenfalls einen echten fußballerischen Leckerbissen. Auch die traditionelle Elfmetergaudi, die sich bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut, wird auf dem Sportfestprogramm zu finden sein. Ab 19 Uhr messen sich viele Freizeitteams vom Elfmeterpunkt gegeneinander. Ab 21 Uhr steigt schließlich die 1. Hawaii-Beach-Party mit echtem Strandfeeling, Musik von DJ „TNM“ und leckeren Cocktails aus der Cocktailbar.

Weitere Höhepunkte stehen am letzten Tag des Sportfestes auf dem Programm. Der Sonntag, 10. Juli, startet mit dem 1. Schweinberger Sportfestlauf. In den Altersgruppen Bambini, Schüler, Jugend, Hobby und Hauptlauf können sich Laufbegeisterte mit ihren Mitläufern oder der Stoppuhr messen (wir berichteten). Ab 13 Uhr steht das Vorbereitungsblitzturnier mit den 1. Mannschaften des FC Schweinberg, der SpG Erftal, des FV Brehmbachtal sowie des TSV Höpfingen auf der Tagesordnung. Alle Mannschaften können zeigen, wie gut sie aus der Sommerpause starten können.

Mit einem echten Höhepunkt endet der offizielle Teil des Sportfestes 2022 ab 16.30 Uhr mit dem Einlagespiel der Damenmannschaften der Würzburger Kickers und des VfB Stuttgart.