Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mountainbike - Das traditionelle 12-Stunden-Rennen in Külsheim findet in diesem Jahr in einer virtuellen Form statt Auf „eigenen“ Strecken unterwegs

So wie zwischen 2004 und 2019 kann das Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Es wird aber eine virtuelle und damit auch individuelle Form des Rennens geben. © Hans-Peter Wagner