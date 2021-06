Michael Schiele trainiert Braunschweig

Würzburg/Braunschweig. „Ich bin voller Tatendrang und blicke voller Vorfreude vor allem auf die Heimspiele, wenn hoffentlich auch bald wieder Fans dabei sein können. Die unglaubliche Kulisse durfte ich als Spieler und Trainer auf Seiten der Gäste schon mehrfach erleben“, sagte Schiele. Zusammen mit Sportchef Peter Vollmann geht er nun in die Kaderplanung. Ob er in der kommenden Saison auf Fabio Kaufmann, Aufstiegsheld in Würzburg, zurückgreifen kann, ist noch nicht klar. Offensichtlich liegen dem Offensivspieler Angebote aus der 2. Bundesliga vor. Die Braunschweiger sind direkter Konkurrent der Würzburger Kickers in der 3. Liga.Zwischen Schieles Engagement in Würzburg und dem nun bei der Eintracht war der Schwabe Trainer beim Zweitligisten SV Sandhausen.

