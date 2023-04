Spannende Finals stehen an

Die Tischtennisspieler des Bezirks Hohenlohe treffen sich am Samstag, 29. April, zu ihrem Pokalfinale aller Klassen der Saison 2022/23 traditionell in der Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen beim SC Buchenbach. Die zehn Finalpaarungen der verschiedenen Leistungsklassen werden an jeweils einer Platte parallel um 14 Uhr gestartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein besonderer Augenmerk liegt auf den beiden höchsten Klassen - den Bezirkspokalen, die für Mannschaften in der Landesklasse und höher vorgesehen sind: Bei den Damen kommt es zu einem Novum. Hier trifft der Titelverteidiger SV Westgartshausen I (5. der Verbandsliga) im vereinsinternen Duell auf den letztjährigen Sieger des Bezirksligapokals, den SV Westgartshausen II (6. der Landesklasse). Der SVW I setzte sich im Halbfinale gegen den TTC Gnadental I (4:0) und der SVW II im Viertelfinale gegen den TSV Neuenstein knapp mit 4:3 und im Halbfinale kampflos gegen TURA Untermünkheim durch.

Bei den Herren gibt es die Wiederauflage des letztjährigen Finales. Hier trifft mit der SpVgg Gröningen-Satteldorf I die am höchsten spielende Mannschaft des TT-Bezirks Hohenlohe (Meister der Verbandsoberliga) auf den letztjährigen Pokalsieger TSV Niedernhall I (11. in der Verbandsliga). Die Satteldorfer setzten sich jeweils klar mit 4:0 gegen den TSV Neuenstein II und den SC Buchenbach I durch und die Niedernhaller besiegten den SV Westgartshausen I (4:2) und hauchdünn den TSV Neuenstein I (4:3). Dieses Endspiel muss möglicherweise an einem anderen Tag ausgetragen werden, da bei Satteldorf aktuell noch um 18.30 Uhr ein Heimspiel in der Verbandsoberliga gegen Untertürkheim angesetzt ist.

Mehr zum Thema Tischtennis Spannung pur beim Regionspokal Mehr erfahren Tischtennis, Bezirksklasse Badestädter verlieren Mehr erfahren Tischtennis, Bezirk Tauberbischofsheim Großrinderfeld überzeugt gegen Kreisstädter Mehr erfahren

Im Bezirksligapokal treffen die Damen I des SV Gründelhardt auf die Mannschaft des FC Langenburg I, die sich im Halbfinale mit 4:3 gegen den TTC Kottspiel I behaupten konnten.

Bei den Herren kommt es im Bezirksligapokal zum Duell zwischen dem TSV Markelsheim I und dem TSV Gaildorf I. Beide Mannschaften mussten auf dem Weg ins Finale harte Brocken aus dem Weg räumen. Im Halbfinale setzten sich beide Mannschaften mit 4:2 in schweren Auswärtsspielen durch, Gaildorf beim TSV Bitzfeld I und Markelsheim beim SC Buchenbach II.

Im Bezirksklassenpokal der Damen trifft der letztjährige Pokalfinalist SV Tüngental I, der sich im Halbfinale knapp mit 4:3 gegen den TSV Ilshofen durchsetzte, auf den FC Langenburg II.

Im Endspiel des Bezirksklassenpokals bei den Herren treffen die beiden souveränen Meister der Bezirksklasse B1 und B2, der FC Igersheim I und der letztjährige Pokalfinalist TSV Öhringen II aufeinander. Im Kreisligapokal der Damen trifft der TTC Kottspiel II auf den FC Langenburg III.

Bei den Herren ist der Kreisliga-Pokal aufgrund der Anzahl der Mannschaften und Klassen in drei Konkurrenzen untergliedert. Bei den Herren A trifft der TSV Bitzfeld II auf den VfL Mainhardt.

Im Kreisligapokal B trifft der SSV Gaisbach 1973, letztjähriger Pokalsieger im C-Feld und Tabellenführer der Kreisliga B3, auf die SG Garnberg II, letztjähriger Gewinner des B-Pokals und Tabellenführer der Kreisliga B2.

Beim Kreisligapokal C stehen sich der SV Tüngental II, der sich gegen den TTC Kottspiel IV mit 4:3 im Halbfinale knapp durchsetzte, und der letztjährige Pokalfinalist TSV Goldbach, der im Halbfinale beim TSV Gaildorf III mit 4:2 gewann,gegenüber. jh