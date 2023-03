Abstiegskampf im Mittelpunkt

Spvgg Hainstadt II – ETSV Lauda (Freitag, 10. März, 20 Uhr): Der Spitzenreiter Spvgg Hainstadt II (27:3 Punkte)trifft auf den ETSV Lauda (20:10), der noch vage Chancen auf den Relegationsplatz in die Bezirksliga Ost sieht. Die Hainstadter indes streben danach, die mögliche Meisterschaft so schnell als möglich einzutüten. In der Vorrunde fügte der ETSV Lauda dem Tabellenführer die bisher einzige Niederlage bei (9:7).

TSV Tauberbischofsheim – SV Seckach (Samstag, 11. März, 17 Uhr): Beide Mannschaften treten mit unterschiedlichen Zielsetzungen an. Der gastgebende TSV (8:24) steht augenblicklich auf einem Abstiegsplatz und braucht Pluspunkte, um das tabellarische Schlamassel zum Positiven zu wenden. Die Seckacher (22:10) haben noch Chancen, die Relegation zur Bezirksliga zu erreichen. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 8:8-Unentschieden.

SV Dertingen – TSV Assamstadt (Samstag, 18 Uhr): Der SV Dertingen (9:21) liegt auf dem Relegationsrang nach unten, kämpft also gegen den Abstieg. Die Gäste vom TSV Assamstadt (22:10) weisen vier Zähler Rückstand zum zweiten Rand auf, der zur Relegation in die Bezirksliga berechtigt. Beide Teams sind also intensiv gefordert, die jeweils eigene Ausgangsposition zu verbessern. In der Vorrunde gelang den Assamstädtern ein deutliches 9:0.

FC Viktoria Hettingen – TV Hardheim (Samstag, 18 Uhr): Der FC Hettingen und der TV Hardheim haben beide momentan einen Punktestand von 13:19. Die geografischen Nachbarn liegen auch tabellarisch beieinander, nämlich mit etwas Abstand zum Abstieg, wobei die letzte Sicherheit noch fehlt. Der Sieger der Partie allerdings wird die meisten Sorgen um den Klassenerhalt los sein. In der Hinrunde siegte Hardheim mit 9:4. hpw