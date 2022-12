Zu Ehren von Edwin Fink

Zum Andenken an das Ehrenmitglied der Fußball-Abteilung des TV Niederstetten und langjährigen Staffelleiter der Kreisliga A3 sowie ehemaligen Schiedsrichterobmann Edwin Fink findet am Freitag, 30. Dezember, ab 17 Uhr das traditionelle Edwin-Fink-Gedächtnis-Turnier für aktive Mannschaften in Niederstetten. Zwölf Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen treten in drei Gruppen zu je vier Teams an. Das Finale ist für 21.46 Uhr terminiert.

In Gruppe A sind mit dem SV Wachbach und dem TV Niedersteten 2 Vereine aus der Bezirksliga Hohenlohe vertreten und müssen sich dabei mit den beiden ambitionierten Kreisliga A-Vertretern FC Creglingen und SV Brettheim messen.

In Gruppe B ist der SSV Gaisbach als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga Favorit auf den Gruppensieg. Die SG Markelsheim/Elpersheim führt derzeit die Tabelle der Kreisliga A3 an und will mit Sicherheit auch ins Viertelfinale einziehen. Die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern behauptet sich im Mittelfeld der Kreisliga A 3 und rechnet sich genauso wie der Tabellenführer der B3, der TSV Schrozberg, ebenfalls berechtigte Chancen für das Weiterkommen aus.

In Gruppe C gibt es für den TVN ein Wiedersehen mit dem Relegationsgegner TSV Dünsbach, der als Tabellenzweiter der Kreisliga A2 den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga anstrebt. Auf dem Papier gilt die SG Schwäbisch Hall als spielstärkste Mannschaft. Der TSV Dörzbach/Klepsau behauptet sich bisher auf Platz 5 der „A3“ und wird alles daran setzen, zumindest Platz 3 der Gruppe zu belegen. Das Teilnehmerfeld vervollständigt Außenseiter die zweite Mannschaft des Veranstalters, die in der Kreisliga B 4 spielt.