Rundum-Bande zieht

Nach zweijähriger Zwangspause wird nach den Feiertagen in Niederstetten der 22. „Jako-Cup“ ausgespielt. An insgesamt neun Turniertagen werden bei dieser hochklassigen Hallenfußball-Veranstaltung über 150 Mannschaften in Niederstetten zu Gast sein. Die Rundum-Bande scheint auch während der Corona-Pandemie nichts an Attraktivität eingebüßt zu haben, dazu kommt die gewohnt hochklassige Verpflegung im angeschlossenen Sportheim des TVN. Die drei großen Jugenden kommen noch im alten Jahr zum Einsatz, in der zweiten Turnierwoche spielen dann im neuen Jahr die kleineren Mannschaften von der D-Jugend abwärts.

Den Auftakt machen die A-Junioren am Dienstag, 27. Dezember. um 12 Uhr. In drei Gruppen kämpfen zwölf Teams um den Sieg. Das Endspiel ist um 17.30 Uhr vorgesehen.

Bei den C-Junioren finden gleich zwei Turniere statt: Am 28. Dezember um 10 Uhr geht es los. In zwei Gruppen kämpfen acht regionale Teams um den Sieg, das Finale wird um 12:50 Uhr ausgespielt. Um 13:30 Uhr wird dann der „Uwe-Lampey-Cup“ ausgespielt: in drei Gruppen kämpfen insgesamt zwölf Teams ums Weiterkommen. Das Endspiel ist um 18.15 Uhr.

Am hochkarätigsten besetzt scheint in der ersten Woche das Turnier um den „Basti-Cup“ am 29. Dezember zu sein: bei den B-Junioren spielen 16 Teams ab 10.30 Uhr in vier Gruppen. Die Viertelfinals beginnen um 16 Uhr, das Endspiel findet um 17.30 Uhr statt.

Die erste Turnierwoche wird wie immer von den Aktiven-Mannschaften beendet: beim „27. Edwin-Fink-Gedächtnisturnier“ am Freitag, den 30. Dezember, kämpfen ab 17 Uhr elf Mannschaften um den Sieg. olu