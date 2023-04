Weiter Oberliga-Ambitionen

Es sind noch fünf Spiele der aktuellen Saison zu bestreiten, doch die Zuversicht beim SC Klinge Seckach ist groß und man blickt bereits optimistisch in die Zukunft. Der aktuelle Platz in der Tabelle ermöglicht dem Verein den Verbleib in der B-Juniorinnen-Oberliga, aber ist man auch im nächsten Jahr stark genug, um in der Liga mitzuspielen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Torsten Schmidt und der langjährige Jugend-Trainer Stefan Sauter Schnabel meinen eindeutig: „Ja!“ Natürlich werden auch in der kommenden Saison Hürden zu überspringen sein, natürlich wird auch weiterhin eine organisatorische Meisterleistung erforderlich sein. Jedoch hat es der kleine Traditionsverein aus Seckach es dieses Jahr bereits unter Beweis gestellt, dass man mit genügend Engagement seiner Mitglieder und einem hervorragenden Mannschaftsgeist alles bewältigen kann.

Aber der SCK möchte auch weiter interessant sein für „Mädels“ aus der Region. So finden in den kommenden Wochen vier Trainingseinheiten statt: Montag, 17. und 24. April sowie Donnerstag, 20. und 27. April, jeweils um 18:30 auf dem Sportplatz in Oberschefflenz. Weitere Informationen unter Telefon 0174 6730035 oder 0176 60476049

Der SC Klinge hat die Ambitionen, auch künftig die Maßstäbe in Sachen Jugendarbeit im Bereich des Mädchen- und Frauenfußballs im Neckar-Odenwald Kreis zu setzen. Die Oberliga-B-Juniorinnen sind das Aushängeschild. vo