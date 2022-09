Torhüter und Abwehr harmonieren

HG Königshofen/Sachsenflur – TSG Plankstadt II 27:16

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Luca Marco Bleckmann (5), Mayer (3), Kaiser (3), Marius Fischer (3), Bohlender (3), Samuel Bleckmann (3), Hartnagel (2), Buchinger (2), Fleck (1), David Fischer (1), Burger (1), Sander, Grösslein, Berthold.

Auch Lennart Burger traf für die HG beim Heimsieg. © Sascha Renk

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen-Sachsenflur bestritt ihr erstes Heimspiel der noch jungen Saison. Nachdem Derbyerfolg gegen den TSV Buchen zum Saisonauftakt wollte die Mannschaft um das Trainertrio Maag/Meder/Fischer direkt nachlegen und die nächsten zwei Punkte einfahren. Auf dem Papier war das Aufeinandertreffen mit der Reserve der TSG Eintracht Plankstadt das erste Heimspiel der Saison, jedoch konnten die Gastgeber auf Grund der Königshöfer Messe nicht in der heimischen Tauber-Franken-Halle auflaufen, sondern mussten auf die Sporthalle in Lauda ausweichen.

Mehr zum Thema Handball, Herren-Landesliga Buchen baut Gegner wieder auf – und verliert Mehr erfahren Handball Den Auftaktsieg veredeln Mehr erfahren

Personell präsentierte sich der Kader im Vergleich zur Vorwoche leicht verändert. Jedoch waren die Eckpfeiler der Mannschaft alle einsatzfähig. Hinzu kamen Neuzugang Moritz Bohlender, der ein gelungenes Landesliga-Debüt feierte, und Co-Trainer David Fischer, der es sich nicht nehmen ließ, die Mannschaft nochmals zu unterstützten.

Die Begegnung startete ausgeglichen und keine der beiden Mannschaften setzte sich, bis zum Spielstand von 4:4, in den ersten zehn Spielminuten ab. In der Folge übernahmen die Gastgeber die Initiative und zogen dank eines 6:0-Laufs bis zur 20. Minute auf 10:4 davon. Hierbei gilt es wieder einmal, das Zusammenspiel von Torwart und Abwehr hervorzuheben, so kassierte man im ersten Durchgang lediglich sieben Gegentreffer. Durch die Leistungssteigerung im Verlauf der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Hausherren eine 11:7-Pausenführung.

In der Kabine mahnte das Trainer-Trio nochmals, dass die Partie noch längst nicht entschieden sei und wies auf die Wichtigkeit eines konzentrierten Starts in die zweite Halbzeit hin. Dies nahmen sich die heimischen Mannen zu Herzen und agierten souverän. Mit der sich in der ersten Hälfte erarbeiteten Führung im Rücken ließ man die Gäste nicht mehr in Schlagdistanz kommen und baute die Führung kontinuierlich aus. Nach 50 Minuten erzielte Marcel Buchinger mit seinem Tor zum 21:11 die erste Zehn-Tore-Führung.

(Fast) alle treffen

Am Ende der Begegnung stand für die HG Königshofen/Sachsenflur ein deutlicher 27:16-Heimsieg und weitere zwei Punkte. Besonders erwähnenswert ist, dass sich bis auf Defensiv-Spezialist Lars Grösslein an diesem Tag alle Spieler der HG Königshofen/Sachsenflur in die Torschützenliste eintrugen.

Nach diesem Saisonstart nach Maß steht für die „Jungs in Rot“ bereits am 2. Oktober das zweite Auswärtsspiel gegen die TG Laudenbach auf dem Programm. Direkt im Anschluss gilt der Fokus dann dem nächsten Heimspiel, das Derby am 8. Oktober gegen den Verbandsliga-Absteiger, die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim.