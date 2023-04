Zahl der Mitglieder ist gestiegen

Walldürn. Berichte standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Walldürn im Gruppenraum hinter dem Auerberg-Sportbad.

Lob für Engagement

Der 1. Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger sprach der DLRG-Ortsgruppe Walldürn Dank und Anerkennung für deren freiwilligen und ehrenamtlichen und verantwortungsvollen Dienst und Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Walldürns aus. Auf die DLRG-Ortsgruppe Walldürn könne Walldürn stolz sein, da diese ein wahres Vorbild sei bei der Übernahme von Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und dabei auch soziale Werte in nicht unerheblichem Maße vermittle.

Nach Grußwortansprachen des Sportringvorsitzenden Joachim Mellinger und des Bezirksleiters des DLRG-Bezirks Frankenland, Uwe Spielvogel, erstattete der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Florian Wanke, seinen Bericht. Erfreulicherweise habe man durch die anhaltende Nachfrage an Anfängerschwimmkursen zusätzlich zu der „normalen“ Schwimmausbildung dienstags und freitags noch drei zusätzliche Schwimmkurse anbieten können. Insgesamt habe man die Walldürner Bäder im Jahr 2022 an 216,5 Stunden nutzen können. Den ganzen Juni über habe man an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag die dortigen Wachdienste übernommen, um so das Schwimmbadpersonal zu entlasten, und auch im Freibad habe man den ganzen Sommer über die Bademeister an den Wochenenden bei der Badeaufsicht tatkräftig unterstützt.

Drittgrößter Verein im Bezirk

Die Ortsgruppe habe zum Jahreswechsel 2022/2023 insgesamt 564 Mitglieder und somit 24 mehr als im Vorjahr. Der Verein sei damit nach wie vor der drittgrößte Verein im DLRG-Bezirk Frankenland ist. Bei der Jugend ist man mit 347 Jugendlich (plus 20) derzeit zweitgrößter Verein im DLRG-Bezirk Frankenland.

Felix Bosan trug den Bericht der Jugendleitung für 2022 vor. Auf dem Programm standen etwa das DLRG-Bezirkszeltlager, die DLRG-Jugendmeisterschaften oder die Teilnahme an den Badischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen.

Julia Stephan als Leiterin Ausbildung bei der DLRG-Ortsgruppe sagte, insgesamt wurden 2022 von 25 aktiven Trainern circa 1000 Ausbildungsstunden durchgeführt. An Schwimmabzeichen wurden abgelegt: 25 Seepferdchen, 33 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, elf Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Silber, sieben Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Gold, 14 Juniorenretter, 14 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, 21 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und sechs Wiederholer.

Erfolge bei Meisterschaften

Bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften belegten die Aktiven des DLRG-Ortsvereins in den Mannschaftswettbewerben drei erste Plätze (AK 15/16 männlich, AK 13/14 männlich, und AK 12 männlich) und in den Einzelwettbewerben jeweils einen 1. Platz Jonas Günther, AK 13/14 männlich) einen 2. Platz (Colin Weber, AK 13/14 männlich) und einen 5. Platz (Finjas Dörr, AK 13/14 männlich) belegen.

Dr. Philipp Hamberger als Leiter Breitensport berichtete über die Bereich Breitensport durchgeführten Aquajogging-Kurse, in deren Verlauf insgesamt 62 Kursstunden im Auerberg-Sportbad durchgeführt und dabei insgesamt 40 Teilnehmer von drei Trainern und weitere Rettungsschwimmer betreut wurden. Seit Februar dieses Jahres können die Trainingsstunden dann wieder durchgehend angeboten werden.

Dem in Vertretung des verhinderten technischen Leiters Einsatz, Paul Duskewitz, von dessen Stellvertreter Stefan Strauß vorgetragenen Bericht konnte man entnehmen, dass man mit der Jahresplanung für die monatlichen Dienstabende mit den benachbarten Ortsgruppen Höpfingen und Königheim startete.

Wegen der Wichtigkeit des Sanitätsdienstes innerhalb der DLRG-Ortsgruppe starteten Laura Seyfried und Florian Wanke im Februar 2022 mit einem besonderen Erste-Hilfe Lehrgang „Kindernotfälle“. Die Sanitätsausbildung zieht sich durch das ganze Jahr und sei ein fundamentaler Baustein in der Ausbildung des Einsatztrupps.

Im Juni und Dezember 2022 sei es im Sportbad zu personellen Engpässen kommen, doch diese hätten zum größten Teil durch die DLRG-Ortsgruppe Walldürn mit ihren gut ausgebildeten Rettungsschwimmern kompensiert werden können. Insgesamt seien hierbei circa 65 Wach-Stunden im Hallenbad und circa 72 Stunden im Freibad abgeleistet worden.

Über die momentane finanzielle Situation im Verein berichtete Schatzmeisterin Sandra Günther. Die Kassenrevisoren Michael Gräser und Jan Reinhard bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin, die ebenso einstimmig erfolgte und erteilt wurde wie die Entlastung des Vorstands.

Zum Abschluss teilte Florian Wanke dann Termine für 2023 mit: 21. Mai „Tag des Schwimmabzeichens“, 24. Juni Splashparty mit Fischerstechen; Ersatztermin bei schlechtem Wetter 1. Juli. ds