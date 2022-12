Nachwuchs und Alte Herren kicken

Über den Jahreswechsel wird auch beim „Jako-Cup“ in Niederstetten pausiert – aber schon am Montag, den 2. Januar, geht es weiter mit der zweiten Turnierwoche und den kleineren Jugenden.

Bei den F-Junioren haben sich ganze 24 Mannschaften angemeldet, weshalb gleich in zwei Turnieren mit je zwölf Teams in drei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele gespielt wird. Das erste Turnier beginnt um 9 Uhr, die Ausscheidungsspiele beginnen um 12 Uhr, das Endspiel ist um 13.10 Uhr geplant. Das zweite Turnier beginnt ab 14 Uhr, um 17 Uhr werden die Viertelfinal-Partien ausgespielt, das Finale findet um 18.10 Uhr statt.

Exakt die gleiche Konstellation gibt es am Dienstag, 3. Januar, bei den E-Junioren: auch hier spielen 24 Mannschaften in zwei Turnieren um den Sieg, der Zeitplan ist identisch wie am Vortag. Mit dem SSV Reutlingen, dem FSV Waiblingen, den Spfr. Schwäbisch Hall oder auch dem VfR Heilbronn gibt es auch hier einige namhafte Teilnehmer, die hochklassigen Hallenfußball versprechen.

Am Mittwoch, 4. Januar, sind dann die D-Junioren dran: auch hier werden wegen der insgesamt 24 Teilnehmer zwei Turniere ausgespielt: am Vormittag spielen ab 9 Uhr eher die regionalen Teams um den Turniersieg, der sich gegen 13.30 Uhr entscheiden wird. Um 14 Uhr beginnt wieder das hochklassig besetzte Nachmittags-Turnier, die Viertelfinal-Partien beginnen dann um 17.20 Uhr, das Endspiel wird gegen 18.35 Uhr ausgespielt.

Vor dem Feiertag sind am Abend des 5. Januar ab 18 Uhr traditionell die Alten Herren dran, ehe dann am 6. Januar die Bambini den Abschluss machen beim „Jako-Cup“. Mindestens 16 Mannschaften werden dann zwischen 11 und 15 Uhr auf zahlreichen Kleinfeldern ohne offizielle Sieger und Verlierer gegeneinander antreten.

Hier soll, den Verbandsvorgaben entsprechend, der Spaß am Fußball und nicht das Ergebnis im Vordergrund stehen. olu