Knapper Sieg beim Letzten

Ein knapper Sieg und eine deutliche Niederlage – das ist die Ausbeute der Bad Mergentheimer Tischtennisspieler vom vorigen Wochenende.

In der Herren-Bezirksklasse A gewann die erste Mannschaft beim FC Creglingen mit 9:7. Bad Mergentheim I spielte mit: Uwe Pattschull, Herwig Wegner, Ahmad Almostafa, Rudi Giller, Christian Gundel und Martin Kraft. Der VfB schrammte dabei nur knapp an einer Niederlage vorbei. Nachdem Kraft mit dem 8:7 zumindest schon einmal das Unentschieden gesichert hatte, brachte die Entscheidung zum 9:7 das Schlussdoppel Pattschull/Almostafa gegen R.Hütter/Lay in vier Sätzen.

In der Kreisliga A holte der VfB Bad Mergentheim III im Heimspiel gegen TTF Laudenbach beim 0:9 lediglich einen Satz (1:27). Bad Mergentheim spielte mit: Miroslaw Mlotek, Alexander Knorr, Rainer Trommler und Felix Müller. VfB(Bö