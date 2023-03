Für den VfB sollte etwas gehen

Der SSV Gaisbach (40) verteidigte mit dem Sieg gegen Michelfeld die Tabellenführung. Neuer Zweiter ist die SGM Altenmünster/ESV Crailsheim (38), die Erfolgswelle geht weiter. Der SV Wachbach (37) tat sich schwer, gewann aber gegen das Schlusslicht und ist wieder Dritter. Für eine negative Überraschung sorgte Titelfavorit SG Sindringen/Ernsbach (36). In Untermünkheim gab es eine klare 0:4-Niederlage und den Rückfall von Platz zwei auf vier. Sindringen und Wachbach haben ein Spiel weniger, im Nachholspiel treffen beide am 29. März aufeinander. Der VfB Bad Mergentheim (20) verschaffte sich etwas Luft und liegt nach dem Sieg über Gammesfeld acht Zähler vor dem Abstiegsplatz.

SV Wachbach

„Es war ein knapper, aber verdienter Sieg gegen das Schlusslicht der Tabelle. Leukershausen zeigte sich nach dem Trainerwechsel deutlich verbessert“, lautet das Fazit von SV-Trainer Arben Kaludra. Er bemängelte die vielen Chancen für eine höhere Führung. „Wir leisteten uns zu viele Ballverluste, so dass wir bis zum Ende zittern mussten.“ Nun spielt Wachbach auswärts beim Zehnten TSV Gaildorf, der in Öhringen den zweiten Auswärtssieg holte. „Gaildorf war im Hinspiel stark ersatzgeschwächt, so dass wir gefühlt auf einen nahezu unbekannten Gegner treffen werden“ sagt Kaludra.

„Mit Wilczynski und Solodkyi haben sie Spieler, die höherklassig gespielt haben und das Spiel prägen. Sie gilt es zu neutralisieren.“ Beim SV Wachbach fehlen Weiß, Kaufmann und Seitz, der Einsatz von Volkert entscheidet sich noch. Wachbach braucht den „Dreier“, steht doch am nächsten Mittwoch die Nachhol-Spitzenpartie in Sindringen an.

TV Niederstetten

„Es war eine echt ärgerliche Niederlage“, meint TV-Coach Henning Westphal nach dem 0:2 gegen die SGM Schwäbisch Hall. Ärgerlich vor allem deshalb, weil Niederstetten gute Torchancen besaß und die SGM mit zwei Kontern zwei Tore machte. „Einmal verpennen wir einen langen Diagonalball und es steht 0:1. Danach rennen wir an, haben zwei sehr gute Chancen nach Eckbällen, die wir vergeben. Am Ende der zweite gute Konter, der zu einem Elfmeter führte. Den verwandeln die zum 0:2 und das Spiel war durch.“ Für Westphal zeigte das Spiel aber die fußballerische Entwicklung des TV seit dem Hinspiel (0:4) auf. „Da hatten wir gar keine Chance. Es geht nun in die richtige Richtung. Es eben auch, wo wir im Vergleich zu den Teams auf den vorderen Plätzen noch nicht so weit sind, nämlich bei der Konsequenz in 50:50-Spielen.“ Niederstetten ist spielfrei.

VfB Bad Mergentheim

Der Sieg gegen Gammesfeld war der erste Dreier in der Rückrunde für den VfB Bad Mergentheim. an. „Die Mannschaft hat das ordentlich gemacht“, findet Sportvorstand André Herber. „Wobei wir immer noch im Defensivbereich zu anfällig sind. Das hat man leider auch gegen Gammesfeld gesehen – zu viele einfache Fehler.“

In Michelfeld trifft der VfB Bad Mergentheim auf ein Team, das in der Winterpause viele wichtige Spieler verloren hat und zuhause erst zweimal gewonnen hat. Da sollte für den VfB was gehen. Doch die Bad Mergentheimer haben ein Auswärtsproblem und erst einmal gewinnen können. Daher erwartet Herber „eine schwere Aufgabe. Michelfeld hat mit Nico Nierichlo einen erfahrenen Coach, da müssen wir voll abliefern, um eine Chance auf weitere Punkte im Abstiegskampf zu bekommen.“ Dogukan Akdas und Felix Schmidt werden weiter verletzungsbedingt ausfallen.