Kickers treffen auf die VfB-Damen

Zwei Jahre musste das Sportfest des FC Schweinberg pandemiebedingt ausfallen. Mit einem interessanten Sport- und Festprogramm (wir berichteten) will man den Gästen nun wieder einiges bieten.

Der Frauenfußball hat sich mittlerweile fest etabliert und gewinnt zunehmend an Begeisterung. Um hierfür auch in unserer Region weiter Werbung zu machen, bietet der FC Schweinberg an seinem Sportfestsonntag, 10. Juli, ein echtes „Highlight“. Die Damen des FC Kickers Würzburg treffen in einem Vorbereitungsspiel für die neue Saison auf die Damen des VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 16:30 Uhr.

Beide Mannschaften konnten sich in der vergangenen Saison nicht in der Regionalliga Süd halten, zielen jedoch den sofortigen Wiederaufstieg an. Damit dies gelingt, vertrauen die Kickers-Damen auf ihre Stammformation und verstärken sich individuell. Beim VfB Stuttgart gab es in der Sommerpause eine Fusion. Die ehemalige Damenabteilung des VfB Obertürkheim schloss sich vor wenigen Wochen dem VfB Stuttgart an und bestreitet in Schweinberg ihr erstes Spiel unter neuem Namen. Somit wird dies ein sicherlich interessantes Aufeinandertreffen zweier Titelaspiranten. Bleibt abzuwarten, ob die beiden Vereine in gut einem Jahr wieder in der Regionalliga Süd aufeinandertreffen.