Ian Gehrke kehrt 2023 zurück in seine Heimatstadt

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben eine wichtige Entscheidung für die Erima-GFL-Saison 2023 getroffen: Man geht mit Ian Gehrke als Starting Quarterback in die neue Saison. Gehrke kann auf einige Konstanten im Haller Angriff bauen, darunter auch der Top-Receiver Tyler Rutenbeck, der für sein achtes Jahr bei den Hallern verlängert. „Ich freue mich riesig darauf, mit einem deutschen Spieler und einem Schwäbisch Haller Eigengewächs als Spielmacher in die nächste Saison zu gehen“, sagt Offensive Coordinator Felix Brenner. Der Sohn des Unicorns-Gründers, langjährigem Head Coach und heutigem Sportdirektor Siegfried Gehrke begann schon sehr früh mit dem Footballsport. Mit neun Jahren startete Ian Gehrke seine Karriere bei den Unicorns-Bambinis mit Flagfootball und durchlief danach alle Stufen des Unicorns-Jugendprogramms. Nach mehreren Stationen, zuletzt bei Berlin Thunder, kehrt er nun zurück in seine Heimatstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Starting-Quarterback der Schwäbisch Hall Unicorns zu sein ist im europäischen Football etwas ganz besonderes und eine große Herausforderung mit hohen Erwartungen“, sagt Ian Gehrke. „Ich bin mir dessen bewusst und freue mich sehr diese Rolle anzunehmen. Ich habe in meiner Jugendzeit bereits für Christian Rothe als Coach gespielt und mit Felix Brenner 2021 gut zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr darauf, die Unicorns als Spielmacher in diese neue Ära zu führen.“

In der Haller Offense kann Ian Gehrke auf einige wichtige Stützen des erfolgreichen Meisterteams 2022 bauen. Zuletzt hatten unter anderen auch Erfolgsgaranten wie der „O-Line-Anker“ und Center Moritz Schreiber, Tightend Lukas Schäfer und in den Special Teams Kicker Tim Stadelmayr für ein weiteres Jahr zugesagt. Im Haller Angriff werden außerdem auch die beiden Runningbacks Lars Kozlowski und Mike Gentili wieder zu sehen sein. Zudem haben sich in der Defense bereits Lineman Jorin Herrmann sowie die beiden Linebacker Tobias Löffler und Henri Bendel für die neue Saison zurückgemeldet.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football Ein „Einhorn“ auf dem Weg in die NFL Mehr erfahren Basketball Das Final-Four winkt Mehr erfahren

Besonders froh ist man bei den Unicorns darüber, dass nun auch der 31-jährige Top-Receiver Tyler Rutenbeck für sein achtes Jahr in Schwäbisch Hall zugesagt hat. Er ist seit der Saison 2016 ein Publikumsliebling und der erfolgreichste Passempfänger der Unicorns.