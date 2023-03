Für die Besten geht es jetzt noch weiter

Mit einer Rekordbeteiligung von 180 Turnerinnen ermittelten die Vereine des Turngau Hohemelohe in der toll ausgestatteten Halle in Weikersheim ihre Siegerinnen bei der VR Talentiade im Pflichtprogramm. In den verschiedenen Altersklassen ging es jedoch nicht nur um den Sieg, die ersten sechs Mädchen qualifizierten sich zudem für das Bezirksfinale VR Talentiade am 13. Mai in Ellhofen.

Bei den jüngsten Turnerinnen, die mit sieben Jahren zum ersten Mal am Wettkampfbetrieb teilnehmen durften, waren zehn Turnerinnen am Start. Den ersten Platz erturnte sich Tiana Ivic vom TSV Ingelfingen vor Rosa Neumann (TSV Künzelsau) und Mila Petermann von der TSG Öhringen. Bei den achtjährigen Turnerinnen des Jahrgangs 2015 gelang es Lara Deuser vom TSV Markelsheim die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Die Plätze zwei und drei gingen mit Marie Schönpflug und Laura Müller an die TSG Öhringen.

Künzelsauer Doppelsieg

Die Siegerin des Landesfinales 2022, Gloria Morari vom TSV Ingelfingen, dominierte auch dieses Jahr den Wettkampf auf Gauebene bei den neunjährigen Turnerinnen und siegte vor Lea Rammhofer (TSG Öhringen) und ihrer Vereinskameradin Leonie Reminder. Einen tollen Künzelsauer Doppelsieg feierten die Turnerinnen der Altersklasse (AK) 10. Unter 25 gestarteten Turnerinnen siegte Sofia Ivanov vor Lena Schmidt. Das Siegerpodest vervollständigte mit dem dritten Platz Matylda Spirk vom TSV Markelsheim. Auch in der AK 11 war der TSV Künzelsau überlegen, auch hier gab es einen Doppelsieg. Larena Paul gewann den Wettkampf vor Leyla Braun. Der dritten Platz ging an Tessa Kühner von der TSG Öhringen.

Auch die C-Jugend war mit 28 Turnerinnen in der AK 12 sehr stark besetzt. Hier durfte sich Lilli Hauser von der TSG Öhringen über die Goldmedaille freuen. Den zweiten Platz belegte Laura Maier vom VfR Altenmünster vor Marlena Richter von der TSG Schwäbisch Hall.

Tessa Peltsch vom TSV Gaildorf heißt die Siegerin in der C13. Sie setzte sich unter 18 gestarteten Turnerinnen knapp mit 0,1 Punkten gegen Sarah Felix vom TSV Niedernhall und Emilia Zaffran vom TSV Markelsheim durch.

Klärle klasse

Selbst bei den ältesten Turnerinnen im Wettkampf, der offenen Klasse ab 14 Jahren, kämpften 27 Turnerinnen um den Titel und die Qualifikation zum Bezirksfinale. Den ersten Platz erzielte hier Salina Klärle vom ausrichtenden TSV Weikersheim vor Leah Jacob vom TSV Gaildorf und Celine Hayer vom VfR Altenmünster.

Die weiteren qualifizierten Turnerinnen, die beim Bezirksfinale an den Start gehen, sind:

F7: Anni Seibald und Matilda Ermert (beide TSV Ingelfingen), Marissa Befus vom TSV Gaildorf.

E8: Aurelia Sala, TSV Markelsheim; Leonore Bergmann, TSV Ingelfingen; Lena Ortner, Spvgg Gröningen-Satteldorf.

E9: Lisa Hägele, Annika Ortwein, Marina Marinkovic (alle TSG Öhringen).

D10: Lina Brand (TSG Öhringen), Linette Badt (TSV Künzelsau), Annika Stengel (TSG Öhringen).

D11: Mona Winkler (TSG Öhringen), Arina Herter und Stela Schusterova (beide TSV Künzelsau.

C12: Sophia Calovini (TSG Schwäbisch Hall), Anna Katharina Jonasdofsky (TSV Gaildorf), Lea Engelhardt (TSV Niedernhall).

C13: Lisa Wolpert (TSV Niedernhall), Lina Unzeitig (TSV Gaildorf), Mathea Retzbach (TSV Niedernhall)

offene Klasse: Hannah Joachimsthaler (VfB Jagstheim), Johanna Bieber (TSV Niedernhall), Franka Metzger (TSV Markelsheim).