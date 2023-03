Der Gauentscheid der Main-Neckar-Turnerjugend fand in der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim statt. Etwa 280 Mädchen und junge Frauen aus zehn Vereinen traten hierbei gegeneinander an.

Unterschiedliche Anforderungen

Der Wettkampf wurde in Gau- und Bezirksklasse eingeteilt. So können auch Vereine, die nur einmal in der Woche trainieren, auch an den Wettkämpfen

...