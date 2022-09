„Noch nie Punkt geholt“

Nach dem überraschenden Sieg gegen den Titelanwärter aus Viernheim stehen Hardheims Badenliga-Handballer am Samstag um 20 Uhr bereits vor der nächsten hohen Hürde. Dann geht die Reise nach Bruchsal, wo die Spielgemeinschaft Heidelsheim/Helmsheim ihre Spiele in der Sporthalle am Hallenbad bestreitet.

Die Mannschaft von Trainer Roni Mesic grüßt nach ihrer souverän gewonnenen Auftaktpartie vom dritten Tabellenplatz und möchte ihre Bilanz gegen den TVH ausbauen. Auf Hardheimer Seite ist man nach dem unerwarteten Sieg gegen Viernheim zunächst einmal ganz zufrieden mit der bisherigen Punkteausbeute und kann deshalb nach den Worten ihres Trainers Lukas Dyszy ganz entspannt die Partie beim Spitzenteam angehen.

„Meines Wissens haben wir zu meiner Zeit als Trainer noch nie einen Punkt aus Heidelsheim mitgenommen“, so Hardheims Coach vor der Begegnung, der auch zu dieser Partie auf zahlreiche Leistungsträger verzichten muss. Das macht die Aufgabe nicht leichter, aber in der Rolle des „Underdogs“ kann man ganz befreit aufspielen und letztlich nur gewinnen, so die Stimmung im Lager des TVH.

Gezeigt, was möglich ist

Was man zu leisten imstande ist, hat die Partie am vergangenen Samstag gezeigt, wo sich jeder für den anderen eingesetzt hat und mit unbändigem Kampfeswillen auch ein schon verloren geglaubtes Spiel nochmals gedreht wurde. Mit diesem Einsatz könnte man durchaus auch in Bruchsal bei Heidelsheim/Helmsheim für eine Überraschung sorgen, auch wenn dies vom Papier her fast unmöglich erscheint.

Den Gastgebern ist Hardheims Sieg gegen Viernheim nicht verborgen geblieben und damit darf man auch im Lager der Spielgemeinschaft die Partie trotz der bisherigen Bilanz gegen die „Erftäler“ nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst könnte der Schuss schnell nach hinten losgehen. Mit Sicherheit wird sich Hardheims Coach Lukas Dyszy wieder einiges einfallen lassen und seiner Mannschaft ein taktisches Konzept zurechtlegen, um es dem Gegner schwer zu machen.

„Es ist kein Muss für uns zu gewinnen oder einen Punkt zu holen, sondern wir können die Partie ganz entspannt angehen, und ich bin mir sicher, dass meine Jungs auch dort sich wieder richtig ins Zeug legen um das Bestmögliche herauszuholen“, sagt ein entspannter Trainer vor der schweren Auswärtspartie in Bruchsal gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim.