Königshofen/Sachsenflur schafft den Befreiungsschlag

HG Königshofen/Sachsenflur – HSG Weinheim-Oberflockenbach 29:22

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Lennard Burger (8), Lars Grösslein (5), Andre Deis (5/2), Moritz Bohlender (3), Samuel Bleckmann (3), Luca Marco Bleckmann (3/1), Carlo Hartnagel (1), Silas Bohlender (1), Artur Sander, Lukas Henschel, Felix Fleck, Johannes Eube, Jonas Berthold. Offizielle: Heiko Maag, Konstantin Kaiser, Nick Mayer.

Nachdem in der Vorwoche mit dem Unentschieden gegen die SG Heidelberg-Leimen die ersten Punkte der Rückrunde eingefahren wurden, wollte das Team diese Woche den großen Wurf landen und den heimischen Fans wieder einen Sieg schenken. Auffällig war, dass Trainer Maag zum Start einigen Spielern eine Chance gab, die sonst eher wenig spielen. Dies resultierte daraus, Trainingsbeteiligung zu honorieren.

Mehr zum Thema Handball, Landesliga Keine Mannschaft kann sich entscheidend absetzen Mehr erfahren Handball Jetzt soll es ein Sieg sein Mehr erfahren

Und genau dieses Engagement hatte man seit langem mal wieder in der Tauber-Franken-Halle spüren können. Es stand aufseiten der HG eine Mannschaft auf der Platte, die über 60 Minuten eine kämpferische Leistung an den Tag legte. Aus einer gut stehenden Deckung heraus konnte man durch konsequent ausgespielte Abläufe immer wieder zu freien Würfen kommen, welche dieses Mal auch häufig verwertet wurden. So ging nicht nur die frühe 12:6 Führung, sondern auch der Halbzeitstand von 16:9 in Ordnung.

Die Halbzeit Ansprache von Maag kurz und besonnen: „Nicht nachlassen und weiter konsequent das eigene Spiel dem Gegner aufzwingen.“ Das setzten die „Mannen in Rot“ auch um. Auch die Versuche der Gäste durch veränderte Deckungsvarianten nochmals näher zukommen brachte keinen Erfolg. Am Ende konnte die HG einen Sieg gegen einen direkten Tabellennachbarn einfahren und den negativen Lauf beenden. Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellenschlusslicht die HSG Weschnitztal II.