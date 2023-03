Keine Mannschaft kann sich entscheidend absetzen

HG Königshofen/Sachsenflur – SG Heidelberg/Leimen 22:22

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Deis (8/1), Fischer (4), Grösslein (3), Bleckmann (3/2), Kaiser (2), Bleckmann (2), Sander, Henschel, Hartnagel, Eube, Burger, Buchinger, Bohlender, Berthold.

Mit der SG Heidelberg/Leimen gastierte am Samstag der Tabellenvierte bei der HG Königshofen/Sachsenflur, die auf dem siebten Tabellenplatz steht. Die Hausherren wollten trotz dieser Konstellation wieder etwas Zählbares einfahren und starteten gut in die Partie. Bis zum Stande von 10:8 lief alles nach Plan. Die Abwehr stand kompakt und vorne hatte man im Positionsspiel zwar Schwierigkeiten, erzielte aber immer wieder Treffer durch die zweite Welle oder mit guten Einzelaktionen. In der 22. Minute gab es den ersten Knackpunkt der Partie, als Abwehrchef Grösslein eine Zwei-Minuten-Strafe erhielt, die nach kurzer Diskussion durch eine weitere Zeitstrafe zur Disqualifikation führte.

Vier Minuten in Unterzahl

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball HG will ihre Niederlagenserie endlich beenden Mehr erfahren

In der Folgezeit musste die HG vier Minuten in Unterzahl agieren, davon zwei sogar in doppelter. Diesen Vorteil nutzte Heidelberg/Leimen aus, den Spielstand zu drehen und ihrerseits mit 13:11 in die Halbzeit zu gehen.

Nach der Pause kam die HG frisch aufgestellt wieder besser ins Spiel und egalisierte den Rückstand zügig. Fortan wechselte die Führung ständig und keine Mannschaft setzte sich entscheidend ab.

Kurz vor Ende hatte die HG beim Stande von 22:22 das Momentum auf ihrer Seite und hätte in Ballbesitz die intensive Begegnung zu ihren Gunsten entscheiden können. Den freien Wurf von außen konnte der gegnerische Torhüter jedoch entschärfen, so dass man sich mit einem Punkt zufriedengeben musste.

Zum nächsten Heimspiel am kommenden Samstag um 20 Uhr empfängt die HG Königshofen/Sachsenflur nun mit Weinheim den aktuellen Tabellenfünften. Die Hausherren wollen dabei an ihre defensive Leistung anknüpfen und auch in der Offensive besser kombinieren und abschließen, um auch hier punkten zu können.