Jetzt soll es ein Sieg sein

Nachdem in der Vorwoche mit dem Unentschieden gegen die SG Heidelberg-Leimen der negative Trend der HG-Herren aus Königshofen und Sachsenflur vorerst gebremst wurde, trifft die Mannschaft um das Trainer-Trio Maag/Meder/Fischer am kommenden Samstag um 20 Uhr daheim auf den Aufsteiger, die HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach. Bereits im Hinspiel tat sich die HG Königshofen/Sachsenflur sehr schwer gegen den spielfreudig agierenden Gegner und fügten der bis dato kaum zu bezwingenden HG eine bittere Auswärtsniederlage zu.

Einige Monate später steht das Rückspiel mittlerweile unter anderen Vorzeichen. Die HG hat zum Rückrundenstart ihre komfortable Tabellensituation verspielt und rangiert mittlerweile zwei Plätze hinter dem kommenden Gegner.

Im Vergleich zur Vorwoche werden Marius Fischer, sowie Marcel Buchinger nicht zur Verfügung stehen. Hinter dem Einsatz von Konstantin Kaiser steht verletzungsbedingt ein Fragezeichen.

Trotz dieser Ausgangslage will die HG an die gezeigten Leistungen anknüpfen, da man in der Vorwoche bereits als Sieger hätte vom Platz gehen können. sr