HG-Frauen fangen Siegtreffer „nach Abpfiff“

HG Königshofen/Sachsenflur – KuSG Leimen 31:32

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Könighsofen/Sachsenflur: Marion Wilm (Tor), Theresa Wamser (Tor), Judith Nagel (Tor), Sophia Fürst (4), Lea Schmeiser, Melina Frank, Johanna Adelmann (4), Sabine Schmitt (2), Sophia Bärlein (5), Anna-Lena Roth, Demi Wolf (2), Carolin Schmid, Anna Winkler (8), Franziska Lang (6).

Die Damen der HG Königshofen/ Sachsenflur trafen in ihrem letzten Heimspiel der Badenliga auf die KuSG Leimen. Man hatte sich vorgenommen, die zwei wichtigen Punkte um den Abstiegskampf in heimischer Halle zu lassen.

Technische Fehler

Mehr zum Thema Handball, Frauen-Badenliga Fokus liegt auf besserem Angriffsspiel Mehr erfahren Handball Schon Start verschlafen Mehr erfahren

Die Partie startetet mit zwei Toren auf gegnerischer Seite und die Damen in Rot liefen von Anfang an einem Rückstand hinterher. Durch kleinere technische Fehler und inkonsequente Abschlüsse erlangte man die Führung zur Halbzeitpause nicht. Die Mannschaften trennten sich zur Pause schließlich mit 13:15. Die Damen aus dem Taubertal waren gewillt nach der Pause noch einmal alles zu geben und im letzten Heimspiel der Saison 2022/23 dem Publikum noch einmal ein spannendes Spiel zu zeigen. Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte gelang es den Damen aus Königshofen den Ausgleich zu erzielen und in der 33. Minute sogar erstmals in Führung zu gehen. Ab diesem Zeitpunkt ging es Schlag auf Schlag und die Tore vielen auf beiden Seiten. Durch eine starke Abwehrleistung und gut rausgespielte Abschlüsse gelang es den Damen der HG in der 50. Minute sich das erste Mal mit drei Toren abzusetzen.

Nach einer doppelten Zeitstrafe für die Taubertälerinnen am die gegnerische Mannschaft wieder ran ging sogar wieder in Führung. In der 57. Minute stand es 28:30 und die Damen der HG Königshofen/ Sachsenflur liefen einem Zwei-Tore-Rückstand kurz vor dem Abpfiff hinterher. Doch das Team von Trainer Toth mobilisierte noch einmal die letzten Kräfte und kämpfte in der Abwehr um jeden Ball.

So erzielten die Spielerinnen aus Königshofen und Sachsenflur schließlich fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 31:31. Für die Heimmannschaft hieß es nur noch kurz bis zum Abpfiff durchhalten und kämpfen. Leider verwandelte die Mannschaft aus Leimen durch einen direkten Freiwurf „nach Abpfiff“ den Siegtreffer und verbuchte die zwei Punkte auf ihr Konto.

Im Abstiegskampf angreifen

Die Mannschaften trennten sich nach 60 Minuten mit einem 31:32. Die Damen der HG Königshofen/ Sachsenflur können trotz der Niederlage zufrieden über ihre starke kämpferische Leistung sein. Sie haben über 60 Minuten ein starkes Spiel, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, gezeigt. Jetzt heißt es für die kommenden Spiele an dieser guten Leistung anzuknüpfen und im Abstiegskampf alles zu geben.