Schon Start verschlafen

Brühl – Hönigshofen/S. 26:22

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Nagel (beide Tor), Vetter (2), Adelmann (4), Bärlein, Roth (1), Demi Wolf, Wamser (4), Winkler (5), Lang (6).

Dieses Badenliga-Spiel starte für die HG-Frauen sehr holprig. Im Angriff konnte man die 5-1-Deckung der Brühlerinnen nicht in Bewegung bringen. Trainer Gabor Toth nahm schon in der achten Minute eine Auszeit (beim Stand von 0:4). Nach der kurzen Pause erkämpfte man sich in der Abwehr nun mehr Bälle und konnte durch ein schnelles Angriffsspiel den Abstand in der 21 Minute auf 9:11 verkürzen. Zur Pause lang man 11:14 hinten.

Nicht so, wie erhofft

In der Pause sammelte man noch einmal Kraft für die zweite Hälfte der Partie. Man wollte an das schnelle Spiel anknüpfen, um so einfache Tore zu erspielen. Doch man fand nicht so gut in die Partie zurück. In der Abwehr arbeitet man sehr konsequent und erreichte so in fast jedem Angriff Zeitspiel für die Gastgeberinnen. Diese kamen aber mit ihren letzten zwei Pässen zu häufig zum Abschluss und bauten ihre Führung in der 29. Minute schon auf sechs Tore aus.

Wegen einer Disqualifikation für die HG spielte man die letzten zehn Minuten mit nur noch einem Auswechselspieler. Fünf Minuten vor Schluss gelang es noch einmal, den Abstand zum 21:23 zu verkürzen, schaffte es aber nicht mehr die beiden Tore aufzuholen. Mit Abpfiff musste man sich dann mit 22:26 geschlagen geben. hgd