Fokus liegt auf besserem Angriffsspiel

Das letzte Heimspiel der Saison 2022/23 bestreiten die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur am Samstag um 18 Uhr. Dabei treffen die „Damen in Rot“ auf die KuSG Leimen, und die Punkte möchte man unbedingt auf dem eigenen Konto verbuchen.

Mit der KuSG Leimen, die aktuell den siebten Tabellenplatz belegen, trifft man auf einen Aufsteiger, der aber keinesfalls zu unterschätzen ist. Im Hinspiel musste man eine deutliche Niederlage (24:35) einstecken. Diese schwache Leistung aus der Begegnung der Vorrunde möchten die HG-Frauen beim Rückspiel wieder gut machen.

Auch wenn man gegen den TV Brühl am vergangenen Sonntag die Punkte nicht ergatterte und so das Selbstvertrauen für das letzte Heimspiel nicht unbedingt gestärkt hat, möchte man an dem starken Abwehrspiel und an der kämpferischen Leistung anknüpfen. Für die kommende Partie gilt es, das Angriffsspiel ideenreicher zu gestalten und die Abschlüsse konsequent zu nutzen. Außerdem möchte man direkt von Beginn an wach sein und nicht wieder einem Rückstand nachlaufen. Diese Unkonzentriertheit aus dem vergangenem Spiel gilt es nun, beim letzten Heimspiel abzustellen. Der Fokus in der Trainingswoche wurde deswegen von Trainer Toth besonders auf das Angriffsspiel gelegt, und so erhofft man sich, die Sicherheit bei den Abschlüssen wieder zu bekommen.

Luft im Abstiegskampf

Nach den vielen verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfällen können sich die „Damen in Rot“ auf eine zurückkehrende Spielerin freuen: Sophia Fürst wird die Mannschaft am Wochenende wieder unterstützen können. Die HG-Frauen sind gewillt, die zwei Punkte auf ihr Konto zu verbuchen und somit im Kampf um den Liga-Verbleib etwas Abstand auf die Abstiegsplätze zu gewinnen. Man möchte vor heimischem Publikum bei dem letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles geben. hgd