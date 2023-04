Große Stimmung wird erwartet

Nach der kurzen Pause geht es am Samstag, 15. April, für den TV Hardheim in der Handball-Badenliga wieder um die Punkte. Nach zwei gewonnenen Heimspielen in Folge trifft der TVH erneut zu Hause auf die Spielgemeinschaft TSV Rot-Malsch, die momentan auf Platz 5 in der Tabelle geführt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeber möchten dabei dort anknüpfen, wo sie zuletzt aufgehört haben, und zwei weitere Punkte einfahren, wie zum Beispiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen.

Mit dem Gegner aus Rot hat man noch eine Rechnung offen, war doch die 20:27-Niederlage aus dem Hinspiel zugleich auch Hardheims höchste Niederlage. Mit nur 523 Gegentreffern darf sich der TSV mit dem inoffiziellen Titel „Beste Defensive der Liga“ schmücken, auch wenn man sich dafür nichts kaufen kann.

Personell noch nicht alles klar

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim Jeder Ausrutscher ist schmerzhaft Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisklasse A Buchen SpG Erftal muss sich beweisen Mehr erfahren

Für die Partie gegen Rot hat Hardheims Coach noch zahlreiche offene Fragen was die Startformation angeht. Aktuell sind Robin Steinbach und Jannik Huspenina gesundheitlich angeschlagen. Lars Engels hat Leistenprobleme. Vermutlich erst kurz vor dem Spiel wird feststehen, ob sie zum Aufgebot gehören. Jannis Erbacher plagt sich derzeit mit Knieproblemen herum und musste auch das Dienstagstraining abbrechen. Auch beide Torhüter hinken wegen ihres Trainingsrückstandes noch etwas hinterher.

Das alles macht die Situation vor dem Spiel am Samstag natürlich nicht einfacher. Die Gäste werden vermutlich wieder mit einer starken Fangemeinde in Hardheim auftreten und werden so alles daran setzen, dass der sonstige Heimvorteil in Form des „7. Mannes“ zumindest einigermaßen egalisiert wird. Um dem entgegenzutreten hat sich der TVH mit der „Blue Night“ was Nettes einfallen lassen und gewährt jedem Zuschauer, der mit einem blauen Oberteil erscheint, einen Nachlass am Eintrittspreis.

„Sportlich gesehen wird es ein sehr schwieriges Spiel gegen Rot, da sie eine sehr starke Abwehr haben und körperlich auch sehr robust spielen“, äußert sich Trainer Lukas Dyszy vor der Partie und ergänzt: „damit ist alles gesagt über die Schwere der Begegnung, doch wer auch immer auflaufen kann, mit Sicherheit wird wieder jeder sein Bestes geben um dafür zu sorgen, dass die Punkte letztlich auch in Hardheim bleiben“.

Für die Zuschauer wird die Atmosphäre ebenfalls wieder eine ganz besondere sein, da die Gäste in den letzten Spielen jedes Mal zwei Busse gechartert haben um ihr eigenes Team zu unterstützen.