Mit mehr Konsequenz

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur am Sonntag zum Gastspiel der Handball-Badenliga nach Brühl. Die Gastgeberinnen stehen derzeit mit 15:16 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Die „krumme“ Punktzahl resultiert aus einer Ein-Punkt-Strafe wegen fehlender Schiedsrichter.

Auch dieses Mal wird es nicht leicht für die Damen der HG. Nach der letzten Heimniederlage hat man in den vergangenen zwei Wochen an den Schwachstellen gearbeitet. So möchte man in der Abwehr wieder konsequenter arbeiten, um so Bälle für sich zu gewinnen.

Im Angriff müssen die technischen Fehler minimiert werden und jede Spielerin muss entschlossener beim Torabschluss sein. Sollte man dies alles umsetzen ist ein Sieg nicht ausgeschlossen und man kann zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf auf dem eigenen Konto verbuchen. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr. hgd