Dyszy lobt die Moral seiner Mannschaft

Plankstadt – Hardheim 25:25

Hardheim: C. Ernst, J. Müller (beide Tor), D. Leiblein, M. Ballweg (1), J. Huspenina (5/1) P. Steinbach (2), P. Ohlhaut (1) N. Käflein, M. Gärtner (4), N. Winter (9/3), J. Erbacher (1), N. Küpper (2).

Der TV Hardheim hat seine Niederlagenserie in seinem vierten Auswärtsspiel in Folge unterbrochen. In einem spannenden Spiel der Handball-Badenliga gegen den Tabellennachbarn aus Plankstadt durfte man sich am Ende beim 25:25 über einen verdienten Punkt freuen, nachdem Jannik Huspenina in der letzten Aktion der Partie einen Siebenmeter verwandelte.

Dass letztlich sogar mehr drin gewesen wäre, war für Hardheims Trainer Lukas Dyszy nach der Partie kein Ärgernis, da er mit der Leistung und der Moral seiner Mannschaft rundum zufrieden war: „Wenn mir vor der Partie jemand ein Unentschieden vorausgesagt hätte, hätte ich sofort unterschrieben“, so Hardheims Coach in Anbetracht der Tatsache, dass zahlreiche Spieler unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnten, teilweise angeschlagen in die Partie gingen und letztlich auch die Ausfälle von Thomas Withopf und Lars Engels zu verkraften waren.

Das alles hat die Mannschaft nicht davon abhalten lassen ihre Stärken ins Spiel zu bringen und mit Kampfeswillen, unbändigem Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit solche Voraussetzungen zu kompensieren und letztlich nie aufzugeben.

Diese Order wurde gut umgesetzt

Für diese erneut schwere Auswärtspartie hatte Hardheims Coach seinen Mannen nahe gelegt, die Fehler aus den letzten Begegnungen möglichst zu minimieren um dem Gegner nicht unnötige Gegentore zu ermöglichen. Diese Order wurde in der ersten Hälfte ganz gut umgesetzt, auch wenn die Gastgeber meistens mit zwei Toren in Führung lagen. Zunehmend übernahm dann aber der TVH das Kommando und konnte nach dem Treffer von Philipp Steinbach sogar eine 14:13-Führung mit in die Kabine nehmen.

Auch im zweiten Spielabschnitt dominierte der TV Hardheim weiterhin das Geschehen und konnte, angetrieben von Niklas Winter, mit neun Treffern zugleich Hardheims bester Torschütze, zwischendurch sogar einen Drei-Tore-Vorsprung herauswerfen. Dennoch waren immer noch zwölf Minuten zu spielen, und damit wurde zugleich auch schon die dramatische Schlussphase eingeleitet.

Die Gastgeber glichen innerhalb kurzer Zeit zum 22:22 aus, während der überragende Niklas Winter mit zwei Treffern in Folge abermals die Zwei-Tore-Führung besorgte. Wer geglaubt hatte, der TVH wäre mit dieser Führung dreieinhalb Minuten vor dem Ende bereits durch, sah in den folgenden zwei Minuten die bittere Handballrealität, nachdem die Gastgeber nicht nur ausgleichen, sondern durch ihren besten Akteur Axel Schöffel ihrerseits noch einmal in Führung gingen.

Huspenina eiskalt

Noch waren mehr als eineinhalb Minuten auf der Uhr und beide Teams nahmen jeweils nochmals eine Auszeit, um den finalen Angriff abzusprechen. So verstrichen die Sekunden bis zum Ende der Partie. Quasi mit der Schlusssirene bekam der TVH nochmals einen Siebenmeter zugesprochen, den Jannik Huspenina eiskalt zum verdienten 25:25 versenkte.

„Dieses Unentschieden ist gut für die Moral meiner Mannschaft, die sich heute wieder von ihrer guten Seite gezeigt hat und sich nun schon auf die letzte Heimbegegnung vor der Winterpause gegen Oftersheim freut“, so Hardheims Coach Lukas Dyszy nach der Begegnung in Plankstadt.