Der TV Hardheim bestreitet morgen sein viertes Badenliga-Auswärtsspiel in Folge und möchte nach drei Niederlagen in Serie endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Dabei sind die „Erftäler“ beim Tabellennachbarn TSG Plankstadt ebenso gefordert wie in den Spielen zuvor.

Die Vorbereitungen für diese Partie waren diese Woche alles andere als optimal, da der Trainingsbetrieb

...