Vierter empfängt den Zweiten

Zum Auftakt des achten Spieltags in der Kreisklasse B ist der neue Tabellenführer, die SpG Bofsheim/Osterburken II, zu Gast beim TSV Höpfingen III. Die „SpG“ ist durch die Niederlage von Krautheim/Westernhausen II wieder Tabellenführer. Gegen die Dritte aus „Höpfi“ geht die „SpG“ als Favorit in die Partie, denn bislang schoss man mehr als dreimal so viele Tore wie der TSV.

Am Sonntag trifft dann die SpG Adelsheim/Oberkessach II auf die SpG Großeicholzheim/Waldhausen II. Beide Mannschaften stehen bislang bei lediglich drei Punkten. Besonders anfällig bei sowohl der Heimmannschaft als auch bei den Gästen ist die Defensive. Das Team, das in der Defensive konzentrierter spielt, wird die Partie für sich entscheiden.

Topspiel beim TSV Götzingen. Die heimische SpG Götzingen/Eberstadt II empfängt den Tabellenzweiten die SpG Krautheim/Westernhausen II. Zuletzt gab es für die Gäste bei der SpG Ahorn die erste Saisonniederlage. Die Jagsttäler haben bislang drei Mal so viele Tore geschossen wie Götzingen/Eberstadt II.

Die Heimpartie gegen die SpG Krautheim/Westernhausen II ging nach einer packenden Begegnung an die SpG Ahorn. Nun soll gegen die SpG Buchen III/Hettingen II nachgelegt werden. Die heimische SpG geht als Favorit in das Spiel.

Drei Punkte mehr auf dem Konto hat die Eintracht Walldürn II als der Gegnerm die SpG Ballenberg II/Berolzheim. 4,8 Gegentore im Schnitt kassierte die „SpG“. Kommen weitere Gegentore dazu, wird es nichts mit etwas Zählbarem. magr