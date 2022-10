Duell der beiden Top-Torjäger

Bereits am Freitagabend empfängt die Eintracht Walldürn den VfB Heidersbach. Beide Teams stecken im Tabellenkeller, wenngleich sich die Heidersbacher durch den Sieg am vergangenen Wochenende etwas absetzen konnten. Doch um weiterhin Plätze in der Tabelle gutzumachen, ist ein „Dreier“ gegen Walldürn Pflicht für den VfB. Die Eintracht dagegen ist schon unter Zugzwang: Lediglich drei Zähler holten die Wallfahrtsstädter aus den ersten sechs Spielen.

Stadtderby am Samstagnachmittag in Buchen: Der TTSC Buchen empfängt den TSV Buchen. Angesichts der Tabelle eine klare Angelegenheit für die „Gäste“. Doch jeder Fußballfan weiß, dass die Nachbarschaftsduelle eine Sache für sich sind. So stark wie lange nicht mehr ist der TSV Buchen in die Saison gestartet. In der Liga ist man noch ungeschlagen und feierte sechs Siege in Folge. Besonders bemerkenswert: In drei der sechs Siege musste man kein Gegentor hinnehmen. Noch gar nicht rund läuft es dagegen beim TTSC. Bislang nur ein Saisonsieg hat man auf dem Konto. Doch schaut man sich die bisherigen Begegnungen an, fällt sofort auf, dass man gegen die Top-Teams der Liga allesamt schon gespielt hat. Welchem Team gelingt im Stadtderby der Sieg?

Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Schlierstadt und dem FC Zimmern. Örtlich sind beide Ortschaften nur wenige Kilometer von einander getrennt und auch in der Tabelle steht man nacheinander. Beide Mannschaften können mit dem Saisonstart durchaus zufrieden sein. Der FCZ hat bislang zwei Partien weniger absolviert als der Gastgeber, hat dennoch eine gute Punkteausbeute für den Aufsteiger geholt. Gewinnen die Kipphan-Mannen am Sonntag, wird es mit Sicherheit auch wieder ein Siegerfoto aus der FC-Kabine geben.

Spitzenspiel am Sonntag beim SV Osterburken: Der heimische SVO empfängt den VfB Sennfeld. Weiterhin ungeschlagen ist Osterburken in der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Marcel Baumann hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und geht somit ausgeruht in die Partie. Vor heimischem Publikum schossen die Römerstädter bislang schon 16 Tore. Ebenfalls am Sonntag kommt es zum Duell der beiden Top-Torjäger. Konstantin Schiler auf Seiten des SVO mit elf Treffern und Nikola Vintonjak vom VfB Sennfeld mit zehn Toren. Besonders bemerkenswert auf Seiten von Osterburken: Die Schiler-Zwillinge Konstantin und Andreas schossen zusammen bislang 19 Tore für die Blau-Weißen. Welcher Stürmer erwischt den besseren Tag und kann seine Farben zum Sieg schießen?

Zehn Punkte mehr auf dem Konto als die SpG Götzingen/Eberstadt hat die SpG Krautheim/Westernhausen. Somit stehen die Gäste für den einen oder anderen „Kreisliga-Experten“ überraschend auf Rang zwei in der Tabelle. Von den vergangenen fünf Spielen gewannen die Jagsttäler vier, und es gab eine Niederlage. Bleibt abzuwarten, ob Krautheim/Westernhausen die Hinrunde so konzentriert zu Ende spielen kann oder ob die Mannschaft noch einbricht. Zuletzt gab es für Götzingen/Eberstadt zwei Niederlagen in Folge. Dabei kassierte man insgesamt acht Gegentore. Bekommt man die Defensive nicht in den Griff, wird es mit Punkten schwierig.

Eine spannende Partie wartet auf die Sportfreunde beim VfB Altheim. Der heimische VfB empfängt die Spvgg Hainstadt. Wirft man einen Blick auf die Tabelle, ist Hainstadt der Favorit in diesem Spiel. Aber man weiß, wie stark Altheim in der vergangenen Saison war und welche Stärken das Team von Spielertrainer Johannes Volk hat. Doch Vorsicht vor der Hainstadter Offensive. Mit 31 Toren steht die Spvgg. in dieser Kategorie an der Spitze. Um an den Top-Teams dranzubleiben ist ein Sieg für Hainstadt Pflicht. Altheim dagegen will mit einem Sieg eine Serie starten

Das Ergebnis des Donnerstagsspiels zwischen dem VfR Gommersdorf II und der SpG Waldhausen/Laudenberg lag bis Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht vor.