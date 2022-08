SV Edelfingen muss in Neunkirchen Farbe bekennen

Die letztjährige Kreisliga B1 lauft in der neuen Saison unter Kreisliga B3 Hohenlohe und hat auch ihr Gesicht etwas verändert. Hinzu gekommen sind A3-Absteiger SV Sindelbachtal die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II, die in der vorigen Saison in der B4 spielte. Die SG Sindringen/Ernsbach II war schon in der letzten Saison bis zu ihrem Rückzug dabei und bildet nun mit A1-Absteiger TG Forchtenberg eine Spielgemeinschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Rundenauftakt waren lediglich sechs der 13 Teams im Einsatz, am Sonntag steht nun der erste komplette Spieltag auf dem Programm. Vier der sechs Begegnungen sind Derbys.

Bilingsbach – Edelfingen: Billingsbach ist vorige Saison aufgestiegen, Edelfingen ist nun Favorit in der B3. © Stolz

Der TSV Althausen/Neunkirchen möchte seinem Nachbarn SV Edelfingen allzu gerne den Rundenstart vermasseln. Der SVE, der nun von Patrick Ulshöfer trainiert wird, gilt als heißer Titelanwärter. Das Spiel in Neunkirchen dürfte wie in der vorigen Saison eine echte Bewährungsprobe für den Favoriten werden. Das zweite Mergentheimer Altkreisduell wird in Elpersheim ausgetragen, wo Markelsheim/Elpersheim II auch in der fünften Begegnung mit der SGM Löffelstelzen/VfB Bad Mergentheim II ihrer Favoritenrolle gerecht werden will.

Unfreiwillige Überraschung

Mehr zum Thema Fußballbezirk Hohenlohe: Nach 75 Jahren wird der Bezirk ab 2024/25 aufgelöst – ohne plausiblen Grund Ende einer Erfolgsgeschichte naht Mehr erfahren Der Spieltag im Bezirk Hohenlohe Aufsteiger TVN verliert bitter in der Schlussphase Mehr erfahren Kreisliga A3 Hohenlohe Aufsteiger will Absteiger Paroli bieten Mehr erfahren

Nach seinem 5:2-Auftaktsieg in Löffelstelzen erwartet A3-Absteiger SV Sindelbachtal die hoch gehandelte SGM Hohebach/Rengerhausen, die am vergangenen Wochenende mit der 2:4-Heimniederlage gegen den SV Morsbach unfreiwillig für die erste große Überraschung sorgte und somit in Marlach alles tun muss, um diese Scharte auszuwetzen.

Der SV Morsbach möchte an diese starke Leistung nun im Derby gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II anknüpfen, während die Gäste sich im Künzelsauer Teilort unbedingt für die deutliche 0:3-Heimpleite gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen rehabilitieren wollen. Dem guten Auswärtsspiel will Letzterer nun in Berlichingen gegen den TSV Schrozberg eine gelungene Heimpremiere folgen lassen.

Die neu gegründete SGM Forchtenberg/Sindringen-Ernsbach II erwartet zu ihrem Verbandsrundendebüt am Sonntag in Forchtenberg die SGM Weikersheim/Sch. /L. II, die im Vorjahr in der B4 einen guten Mittelplatz belegte.

In der Kreisliga B4 hofft der TV Niederstetten gegen die Ammertsweiler/Mainhardt II auf den ersten Saisonsieg. Bereits heute empfängt die SGM Hohebach/Rengershausen II in Rengershausen die SGM Niedernhall/Weißbach II.