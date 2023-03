Spitzenclubs stehen vor großen Herausforderungen

Drei der vier Topclubs der Kreisliga B3 ließen nichts anbrennen, lediglich der SV Morsbach musste Federn lassen, verlor das Derby bei der SGM Mulfingen II/Hollenbach II mit 1:2 und rutschte auf Rang vier ab.

Gleich zwei Spitzenspiele stehen auf dem Programm des 18. Spieltages: Der SV Morsbach empfängt im Künzelsauer Teilort Spitzenreiter TSV Schrozberg und kann mit einem „Dreier“ zu seinem Gast aufschließen. Beim 2:5 im Hinspiel in Schrozberg hatten die Morsbacher allerdings nichts zu bestellen. Als lachender Dritter könnte die SGM Hohebach/Rengershausen aus der Partie in Morsbach hervorgehen – vorausgesetzt sie nimmt die hohe Hürde bei der SGM Markelsheim/Elpersheim II. Diese hat dem Team von Sascha Höfer schon im Hinspiel ein 2:2 abgerungen und ist zudem zuhause noch ungeschlagen. Außerdem eröffnet sich bei einem Heimsieg dem Tabellenfünften die Chance, vielleicht bei der Vergabe der beiden Spitzenplätze doch noch mitzumischen. Der SV Berlichingen/Jagsthausen möchte sich in Berlichingen beim TSV Althausen/Neunkirchen für die 2:4- Hinspielniederlage revanchieren. Es war übrigens der bislang einzige Sieg für das Schlusslicht.

Die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II erwartet in Forchtenberg den Drittletzten SGM Creglingen II/Bieberehren, der im Hinspiel an der Tauber mit 1:4 das Nachsehen hatte und nun hofft, in Forchtenberg etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Die Partie SGM Mulfingen II/Hollenbach II gegen SV Sindelbachtal wurde auf Donnerstag, 30. März, 18.30 Uhr verlegt. Neben diesen beiden Teams sind am Sonntag auch der SV Edelfingen, die Spielgemeinschaften Bad Mergentheim II/Löffelstelzen sowie Weikersheim/Sch./L. spielfrei.

In der Kreisliga B4 will die SGM Hohebach/R. II im Kellerduell in Rengershausen gegen den Tabellennachbarn SpVgg Gammesfeld II ihre lange Durststrecke beenden. Eine schwere Hausaufgabe hat der TV Niederstetten II, der am Vorbach den souveränen Spitzenreiter SGM Spfr. Schwäbisch Hall II/ SSV Schwäbisch Hall II zu Gast hat.