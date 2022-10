Reicholzheim und Assamstadt weiter auf Kurs

Kreisliga Tauberbischofsheim

SpG Welzbachtal – VfB Reicholzheim 0:3

Welzbachtal: Michel, Daniel Kospach, Arslan (70. Harter), Julian Behringer, Bellmann, Hauke, Jodl, Peterle, Schmidt, Sieron, Volk.

Reicholzheim: May, Leopold Bick (70. Herbach), Cirakoglu, Elshani (85. Ehrlenbach), Seubert, Lampert (70. Oliver Bick), Ochs, Schlör, Schumacher, Siegler, Trauth.

Tore: 0:1 Schumacher (13.), 0:2 Ochs (69.), 0:3 Ochs (88.). – Schiedsrichter: Bernhard Grünewald (Elztal).

SpG Balbachtal – TSV Gerchsheim 4:1

Balbachtal: Schwenkert, Wülk, Barthel, Essomba (71. Nils Schenkel), Graf, Horwath, Imhof, Neser (87. Roll), Jannis Schenkel, Schindler (90.+3 Moritz Knab), Späth (90. Celebi).

Gerchsheim: Heilig, Krumpholz, Walz (49. Weis), Drixler (63. Hemrich), Grunewald, Kleespies, Rappl, Sack, Stoy (49. Steigerwald), Wachter, Ziegler (90. Weiß).

Tore: 0:1 Wachter (28.), 1:1 Graf (42.), 2:1 Neser (69.), 3:1 Barthel (76.), 4:1 Späth (85.). – Schiedsrichter: Daniel Dörner ( Wittighausen).

TSV Assamstadt – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 5:0

Assamstadt: Deißler, Simon Hügel, Pascal Hügel (75. Yannik Hügel), Ostertag, Ansmann, Geißler (85. Stetel), Ismaili (81. Quenzer), Pollak, Rumm, Andreas Rupp, Tremmel,

Unterschüpf/Kupprichhausen: Henninger, Diallo (67. Sigmund), Adrian Haser, Hellinger, Kilian, Wasegh, Braun, Haun (79. Pfeuffer), Henning, Hökel, Ilic (83. Hopf).

Tore: 1:0 Tremmel (43.), 2:0 Pollak (70.), 3:0 Ismaili (80.), 4:0 Tremmel (82.), 5:0 Stetel (90.). – Schiedsrichter: Erdinc Nazliay (Neckarsulm).

SG RaMBo – SpG Schwabhausen/Windischbuch 2:2

RaMBo: Neuberger, Fabig (55. Lappe), Ballweg, Böxler, Hildenbrand, Poschmann, Spielvogel (46. Schuhmacher), Tim Theis, Jan Theis (64. Segner), Trippel Weis.

Schwabhausen/Windischbuch: Hofmann, Bader (68. Hirt), Czernin, Fischer, Götz, Henrik Greiner, Frederik Greiner (88. Zink), Günter, Neubauer, Preis, Ritter.

Tore: 0:1 Bader (2.), 1:1 Tim Theis (48.), 1:2 Frederik Greiner (84.), 2:2 Böxler (88.). – Schiedsrichter: Gabriel Richter ( Külsheim).

FC Hundheim/Steinbach – SpG Dittwar/Heckfeld 6:0

Hundheim/Steinbach: Marco Müssig, Münkel, Baumann, Christoph Dick (82. Steffen Dick), Fischer, Götz (32. Pallmert), Hilgner, Hirsch (63. Bundschuh), Öchsner (87. Dominik Müssig), Pahl, Trunk.

Dittwar/Heckfeld: Hehn, Florian Both, Lukas Both (81. Englert), Gausrab, Gröner (90. Felix Both), Hemlein, Nils Lotter, Sauer, Schreck (46. Tobias Both), Simon (43. Künzig), Thomas Lotter.

Tore: 1:0 Christoph Dick (3.), 2:0 Hilgner (34.), 3:0 Trunk (36.), 4:0 Münkel (41.), 5:0 Sauer (51./Eigentor), 6:0 Öchsner (77.). – Schiedsrichter: David Schiffmacher (Walldürn).

Türkgücü Wertheim – Kickers DHK Wertheim 0:1

Türkgücü: Batuhan Genc, Findik, Elyesa Gülecin (12. Özdemir), Mitan, Sedighi (58. Can Cirakoglu), Aksoy, Albayrak, Erol, Gökce Genc, Karaveli, Zimbelmann (70. Cem Cirakoglu).

Kickers Wertheim: Bolg, Garrecht (70. Schönfeld), Hörner, Österlein (70. Ulsamer), Beck, Dirk Beuschlein (85. Schreiter), Felix Beuschlein, Ries, Traub (89. Kippes), Patrick Weimer, Marcel Weimer.

Tor: 0:1 Beck (58.). – Schiedsrichter: Thomas Schätzlein (Altertheim).

Kreisklasse A TBB

SpG Balbachtal II – FC Grünsfeld II 0:0

Schiedsrichter: Christian Simon (Lauda-Königshofen).

TSV Assamstadt II – SV Distelhausen 1:1

Tore: 1:0 Fohmann (38.), 1:1 Neuberger (47.). – Schiedsrichter: Torsten Hähne (Elztal).

SpG Mainperle Urphar-Lindelb./Bettingen – VfR Gerlachsheim 0:1

Tor: 0:1 Staufert (78.). – Schiedsrichter: Ralf Baar (Külsheim).

SpG SV Wittighausen/SV Zimmern – SpG Uissigheim II/Gamburg 0:0

Schiedsrichter: Zainullah Yusefi (Bad Mergentheim).

FC Eichel – FC Külsheim 4:0

Tore: 1:0 Kaufmann (55.), 2:0 Jacob (63.), 3:0 Marques Gomes (68.), 4:0 Hommer (84.). – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbach).

TSV Kreuzwertheim – SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II 3:0

Tore: 1:0 Hensel (25.), 2:0 Pfandler (44.), 3:0 Klein (87.). – Schiedsrichter: Mahmut Celik (Lohr a. Main).

SpG Schönfeld/Kleinr.’feld 2 – SpG Beckstein/Königshofen II 5:2

Tore: 1:0 Cangul (35.), 1:1 Stefan Walz (43.), 2:1 Dogan (45.+2), 3:1 Dogan (61.), 4:1 Hajra (75.), 5:1 Karadag (90.+3), 5:2 Lippert (90.+2). – Schiedsrichter: Luisa Behringer (Kirchheim).

Kreisklasse B TBB

1. FC Umpfertal II – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II 4:0

Tore: 1:0 Sternberger (21.), 2:0 Beyer (40.), 3:0 Ernst (66.), 4:0 Wetterich (76.) – Schiedsrichter: Philipp Volkert.

SG RaMBo II – SpG Windischbuch/Schwabhausen II 1:1

Tore: Die Torschützen waren bis Redaktionsschluss dieser Seite nicht bekannt. – Schiedsrichter: keine Angabe.

FC Eichel II – FV Brehmbachtal II 1:1

Tore: 0:1 Trabold (3.), 1:1 Rizzuto (14.). – Schiedsrichter: Anton Böhrer (Höpfingen).

SV Anadolu Lauda – SV Nassig III 3:5

Tore: 1:0 Dogan (6.), 1:1 Klein (7.), 1:2 Klein (22.), 1:3 Klein (62.), 1:4 Schaber (78.), 1:5 Klein (82.), 2:5 Abdi (86.), 3:5 Vlajnic (90.+2). – Schiedsrichter: Fabian Gross (Niederstetten).

Kreisklasse C TBB

SpG Welzbachtal II – VfB Reicholzheim II 1:3

Tore: 1:0 Behringer (40.), 1:1 Ehrlenbach (44.), 1:2 Schmid (65.), 1:3 Schmid (85.). –

Schiedsrichter: Abdurrahim Kocyigit (Würzburg).

SV Anadolu Lauda II – SV Pülfringen II 4:1

Tore: 1:0 Gündogdu (16.), 2:0 Türkmen (17.), 2:1 Lukas Haberkorn (45.+1), 3:1 Scheel (75.), 4:1 Türkmen (80.). – Schiedsrichter: Rainer König (Tauberbischofsheim).

Türkgücü Wertheim II – SpG Oberlauda/Gerlachsheim II 1:3

Tore: 0:1 Ekert (7.), 1:1 Pervizi (16.), 1:2 Müller (56.), 1:3 Hölzl (90.+1). – Schiedsrichter: Daniele Donadio ( Kreuzwertheim).

SpG Hochhausen/Impf. II/TBB III – FC Külsheim II 1:1

Tore: Die Torschützen lagen bis Redaktionsschluss dieser Seite nicht vor. – Schiedsrichter: Helmut Haas.

TSV Kreuzwertheim II – SpG Windischbuch/Schwabhausen III 2:0

Tore: 1:0 Schütz (48.), 2:0 Sbergo (81./Eigentor). – Schiedsrichter: Roman Bruckner (Kreuzwertheim).